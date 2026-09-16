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در سفر رئیس سازمان زندانها به لرستان، زمینه آزادی ۱۴۰ نفر از زندانیان واجد شرایط استان با مجموع بدهی ۴۰ میلیارد تومان فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان زندانها امروز در ادامه برنامههای دومین روز از سفر به استان لرستان، با همراهی معاونین سازمان، رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز استان از بخشهای مختلف زندان مرکزی خرمآباد بازدید کرد.
حیدر آسیابی در این بازدید میدانی که با هدف بررسی وضعیت ندامتگاهها و ارزیابی خدمات ارائهشده به مددجویان انجام شد، بر لزوم توسعه برنامههای تحولی در حوزه زندانبانی تأکید کرد.
در این برنامه و در اقدامی متفاوت بهمنظور برقراری ارتباط مستقیم با تمامی مددجویان، آسیابی در برنامهای زنده از طریق «سیمای زندان» با آنان گفتوگو کرد و مددجویان در کلیه بندهای زندان مرکزی خرمآباد شاهد این گفتگوی مستقیم تلویزیونی بودند.
همزمان با این بازدید، جمعی از زندانیان جرایم غیرعمد با مشارکت خیرین، حمایت ستاد دیه و ارفاقات قانونی از این مرکز آزاد شدند.
گفتنی است با حضور رئیس سازمان زندانها در استان لرستان، در مجموع زمینه آزادی ۱۴۰ نفر از زندانیان واجد شرایط با مجموع بدهی ۴۰۰ میلیارد ریال فراهم شد.
مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این بدهی توسط ستاد دیه و کمکهای مردمی تأمین شد تا در کنار گذشت شکات، این مددجویان به آغوش خانوادههایشان بازگردند.