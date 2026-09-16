نشست تخصصی روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز برگزار شد. در این نشست، ابعاد ادبی، زبانی، جامعه‌شناختی و فولکلوریک آثار شهریار بررسی شد.

شهریار، پیونددهنده زبان فارسی و ترکی و هویت فرهنگی ایران

شهریار، پیونددهنده زبان فارسی و ترکی و هویت فرهنگی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شهریار را فراتر از یک شاعر و «یک پدیده گفتمانی» دانست و گفت: آثار او بازتاب‌دهنده بخشی از هویت فرهنگی ایران معاصر است.

نعمت الله پایان با اشاره به «حیدربابایه سلام» افزود: این منظومه علاوه بر ارزش ادبی، سندی مردم‌شناختی از فرهنگ و باور‌های مردم است و شهریار توانست زبان فارسی و ترکی را در پیوندی فرهنگی به خدمت وحدت ملی درآورد.

روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت استاد محمدحسین شهریار با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.