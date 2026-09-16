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حجتالاسلام والمسلمین علیزاده، با صدور پیامی ضمن تقدیر از استمرار ۲۰۰ شب حضور نقشآفرینی بانوان و دختران ایرانزمین در عرصههای عمومی را نمادی از تعهد به مسئولیتهای اجتماعی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام حجتالاسلام والمسلمین علیزاده، مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور، به مناسبت دویست شب حضور اجتماعی مردم و نقشآفرینی بانوان، به شرح ذیل است:
بسمهتعالی
«وَلَا یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» سوره توبه، آیه ۱۲۰
مردم شریف و بزرگوار ایران.
بانوان و دختران سربلند این سرزمین.
دویست شب از حضور مستمر شما سپری شده است؛ دویست شب که در امتداد آن، صبر، همبستگی، احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی بخشی از جامعه در عرصه عمومی کشور استمرار یافته است.
این حضور پیوسته، فقط شمارش شبهای سپریشده نیست؛ بلکه روایتگر مردمی است که با تحمل دشواریها و حفظ حضور خود، بخشی از مسئولیت اجتماعی خویش را بر عهده گرفتهاند. استمرار این حضور، جلوهای از عزم، پایداری و پایبندی به مسئولیتی است که هر فرد برای خویش تعریف کرده است.
در این میان، حضور بانوان و دختران ایرانزمین جلوهای ویژه داشته است؛ زنانی که در کنار ایفای مسئولیتهای خانوادگی، در عرصه اجتماعی نیز حضور یافتهاند و با مشارکت خود، بخشی از واقعیت اجتماعی این روزها را رقم زدهاند.
بانوان و دختران حاضر در این عرصه، در طول این مدت نشان دادهاند که مشارکت اجتماعی میتواند در کنار مسئولیتهای خانوادگی استمرار یابد و زن ایرانی میتواند در عرصه عمومی جامعه نیز نقشآفرین باشد.
بهویژه مادرانی که در کنار فرزندان خود حضور یافتهاند و بانوانی که همزمان با انجام وظایف خانوادگی، مسئولیتهای اجتماعی خویش را نیز دنبال کردهاند، شایسته تقدیر و سپاساند.
همچنین نقش بانوان طلبه، استادان و مبلغان حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور در این میان، شایسته توجه و قدردانی است؛ بانوانی که از طریق حضور اجتماعی، فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و ارتباط مستمر با مردم، در تبیین مفاهیم مورد باور خود و همراهی با جامعه ایفای نقش کردهاند.
از بانوان طلبه، استادان، مبلغان و فعالان فرهنگی که در این مدت به وظایف آموزشی، تبلیغی و اجتماعی خود پرداختهاند، صمیمانه قدردانی میکنم و توفیق روزافزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
این تلاشها، فارغ از تفاوت دیدگاهها و برداشتها، بخشی از واقعیت اجتماعی امروز جامعه ایران است. ثبت و پاسداشت نقش زنان در عرصههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی و عمومی، امری شایسته توجه و اهتمام است؛ زیرا تاریخ اجتماعی ملتها تنها با حوادث بزرگ شناخته نمیشود، بلکه مجموعه همین حضورها، تلاشها و مشارکتهای مستمر است که حافظه اجتماعی یک جامعه را شکل میدهد.
اینجانب، پس از گذشت دویست شب از این حضور مستمر، مراتب تقدیر و سپاس خود را از همه بانوان، دختران و آحاد مردمی که در این مدت در این عرصه حضور داشتهاند، اعلام میدارم و از صبر، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی آنان قدردانی میکنم.
دویست شب حضور، اکنون به بخشی از تجربه اجتماعی این دوره تبدیل شده است؛ تجربهای که میتواند برای همه ما، فارغ از تفاوت دیدگاهها، یادآور اهمیت مسئولیت اجتماعی، گفتوگو، تحمل دشواریها، رعایت حرمت متقابل و توجه به مصالح عمومی جامعه باشد.
امید است ثمره این روزها و شبها، در نهایت به آرامش بیشتر، انسجام اجتماعی، کاهش رنجهای مردم و گشایش در امور زندگی خانوادههای ایرانی منتهی شود و آینده این سرزمین برای همه فرزندان ایران، آیندهای همراه با عزت، امنیت، آرامش و سربلندی باشد.
از خداوند متعال برای تمامی مردم ایران، بهویژه بانوان و دختران این سرزمین، سلامتی، عزت، توفیق، عاقبتبهخیری و روزهایی سرشار از آرامش و خیر مسئلت دارم.
«إِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»
مهدی علیزاده
مدیر حوزههای علمیه خواهران کشور