به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، نتایج دور نخست مسابقات به این شرح است:

مردان:

ایران ۴ - ۰ موزامبیک

در تیم ایران استادان بزرگ بردیا دانشور و مهدی غلامی و استادان بین المللی رضا مهدوی و آرش داغلی به پیروزی رسیدند و استاد بزرگ محمدامین طباطبایی استراحت کرد.

زنان:

ایران - قبرس

در تیم بانوان ایران مبینا علی‌نسب، ملیکا محمدی، آنوشا مهدیان، میترا اصغرزاده و پروا بهزاد نظیف عضویت دارند.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ در بخش مردان تیم‌های هند، آمریکا، ازبکستان و چین اول تا چهارم شدند و تیم ایران با ۱۴ امتیاز بیست و ششم شد. در بخش زنان نیز تیم‌های هند، قزاقستان، آمریکا و اسپانیا در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند و تیم بانوان ایران با ۱۳ امتیاز در رده ۳۷ قرار گرفت.

در تاریخ المپیاد شطرنج که از سال ۱۹۲۴ سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۲۵ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و آمریکا با ۶ قهرمانی و ۸ نایب قهرمانی و ۹ سومی در رده دوم و مجارستان با ۵ قهرمانی ۸ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده سوم قرار دارند. تیم ارمنستان ۳ بار، اوکراین و چین ۲ بار و تیم‌های صربستان (با احتساب نتایج یوگسلاوی سابق)، آلمان (با احتساب نتایج آلمان شرقی و غربی سابق)، هند و لهستان یک بار قهرمان شده‌اند.

در بخش زنان، روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۵ قهرمانی ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی رکورد دار است و چین با ۶ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و گرجستان با ۴ قهرمانی یک نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده سوم قرار دارند.

دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۸ در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد.