معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از برنامه‌ریزی برای تبدیل اصفهان به پایلوت ملی تور‌های گردشگری خانواده شهدا و طراحی رویداد‌های دفاع مقدس با محوریت این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما داود آبیان در حاشیه نشست با خادم‌یاران شهدای کشور گفت: این نشست با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه گردشگری برگزار شد و در جریان آن، ظرفیت‌ها و برنامه‌های خادم‌یاران شهدا در سطح ملی و نحوه فعالیت این مجموعه در استان‌های مختلف کشور تشریح شد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به جایگاه اصفهان در تحولات تاریخی معاصر و نقش این استان در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس ادامه داد: اصفهان در دوره‌های مختلف دفاع مقدس حضور مؤثر و گسترده‌ای داشته و شمار قابل‌توجهی از شهدا را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است؛ ازاین‌رو می‌توان ظرفیت‌های مرتبط با شهدا و دفاع مقدس را از سطح یک موضوع مناسبتی فراتر برد و به یک محصول مشخص گردشگری تبدیل کرد.

آبیان افزود: گردشگری دفاع مقدس و گردشگری گلستان‌های شهدا می‌تواند در قالب یک محصول گردشگری مشخص، در ویترین گردشگری اصفهان قرار گیرد و زمینه‌ای برای طراحی مسیرها، تور‌ها و رویداد‌های تخصصی در این حوزه فراهم کند.

او تصریح کرد: بر اساس توافق‌های اولیه انجام شده، تور‌های گردشگری ویژه خانواده‌های شهدا با همکاری خادم‌یاران شهدا و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طراحی و اجرا خواهد شد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نیز در این فرآیند نقش تسهیل‌گر خواهد داشت.

معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه خادم‌یاران شهدا در ۳۱ استان کشور دارای دفتر و شبکه فعالیت هستند، گفت: با توجه به اینکه مرکزیت این مجموعه در اصفهان قرار دارد، مقرر شده است اصفهان به‌عنوان پایلوت اجرای این برنامه در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و تور‌هایی که از استان‌های مختلف به مقصد اصفهان برگزار می‌شود، از طریق دفاتر خدمات مسافرتی استان ساماندهی و اجرا شود.

آبیان از پیگیری ایجاد ظرفیت تخصصی برای اجرای این تور‌ها خبر داد و افزود: ایجاد و فعال‌سازی یک دفتر خدمات مسافرتی برای پیگیری تور‌های گردشگری مرتبط با شهدا و دفاع مقدس نیز در دستور کار قرارگرفته است تا این برنامه‌ها از مسیر رسمی صنعت گردشگری و با ساختار مشخص اجرایی دنبال شود.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد ملی گردشگری با محوریت دفاع مقدس در اصفهان خبر داد و گفت: طراحی این رویداد به خادم‌یاران شهدا سپرده شده و تأکید اداره‌کل میراث‌فرهنگی بر آن است که این رویداد صرفاً یک برنامه مناسبتی نباشد، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی به یک رویداد نوآورانه در حوزه گردشگری تبدیل شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به پیشنهاد برگزاری این رویداد با محوریت دشت مقاومت مردم اصفهان تصریح کرد: در این رویداد می‌توان نقش مردم اصفهان، عشایر، فرماندهان و نیرو‌های مسلح و شهدایی را که در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده‌اند، در قالب یک روایت گردشگری بازآفرینی کرد و با استفاده از فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های جدیدی برای معرفی این بخش از تاریخ معاصر کشور ایجاد کرد.

آبیان گفت: استفاده از هوش مصنوعی در طراحی و اجرای این رویداد می‌تواند زمینه‌ای برای ارائه یک الگوی جدید در گردشگری روایت محور و گردشگری دفاع مقدس فراهم کند و قرار است ابعاد نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و اجرایی این برنامه در قالب کمیته‌های تخصصی بررسی شود.

او درباره زمان اجرای این رویداد، ادامه داد: تلاش بر این است که رویداد طی دو تا سه ماه آینده برگزار شود و امیدواریم بتوانیم آن را پیش از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اصفهان به مرحله اجرا برسانیم. تشکیل کمیته‌های تخصصی و برگزاری جلسات منظم برای طراحی و اجرای این رویداد در دستور کار قرارگرفته است تا برنامه در چارچوب سیاست‌های گردشگری استان، به‌ویژه درزمینهٔ توزیع متوازن سفر، توسعه مقاصد و تکثیر رویداد‌های گردشگری دنبال شود.

معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: برنامه اداره‌کل میراث‌فرهنگی این است که رویداد‌های مرتبط با دفاع مقدس و شهدا به‌صورت مقطعی برگزار نشود و با تدوین یک تقویم مشخص، مجموعه‌ای از رویداد‌های گردشگری در این حوزه شکل بگیرد؛ ظرفیتی که با توجه به سابقه و جایگاه اصفهان در تحولات معاصر کشور می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری رویداد‌های ملی در این استان باشد.