مدیر کل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم، از انعقاد و ابلاغ تفاهم‌نامه مشترک میان این سازمان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شفیعی، مدیر کل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم، در سومین گردهمایی روسای سازمان‌های فرهنگی اجتماعی ورزشی کشور در ارومیه از انعقاد و ابلاغ تفاهم‌نامه مشترک میان این سازمان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، گام‌های موثری در راستای ترویج سبک زندگی قرآنی و دستیابی به شاخص‌های «شهر طراز قرآنی» در سراسر کشور برداشته می‌شود.

شفیعی با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه اظهار داشت: این همکاری مشترک با هدف بسط و گسترش مفاهیم و آموزه‌های کلام‌الله مجید در بستر زندگی شهری و روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت‌های شهری برای تقویت فعالیت‌های قرآنی تدوین شده است.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی نهاد‌های فرهنگی و شهری افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم به تمامی شهرداری‌ها و استان‌ها ابلاغ می‌شود تا زمینه تحقق شهری با شاخص‌ها و رویکرد‌های قرآنی و ترویج فرهنگ دینی در میان اقشار مختلف جامعه فراهم آید.

مدیر کل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با استان‌ها جهت اجرای دقیق مفاد این تفاهم‌نامه و پیگیری امور اجرایی در سطح مناطق در دستور کار قرار دارد.