دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمینه حمایت قضایی از تولید، از شرکت نفت پارس بازدید کرد. در این بازدید، نیروگاه ۴ مگاواتی این شرکت با سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیون دلار افتتاح و مقرر شد مشکل اتصال این واحد تولیدی به خط ریلی ظرف یک هفته بررسی و حل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در زمینه اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و بازدید از واحد‌های صنعتی، از شرکت نفت پارس بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله نمایندگان وزارت نیرو، بانک مرکزی، تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی و استانداری تهران انجام شد، دادستان تهران از بخش‌های مختلف این شرکت از جمله اتاق کنترل، واحد تحقیق و توسعه، واحد گریس‌سازی و نمایشگاه دستاورد‌ها بازدید کرد.

افتتاح نیروگاه ۴ مگاواتی

در این بازدید، نیروگاه ۴ مگاواتی تولید برق که با هدف تأمین پایدار انرژی در فصل سرما و مقابله با قطعی گاز احداث شده بود، به بهره‌برداری رسید. این نیروگاه شامل دو ژنراتور دیزلی با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۲.۳ میلیون دلار است و ظرفیت کل تولید برق آن ۴ مگاوات است.

بر اساس این گزارش، ۸۵ درصد از برق مورد نیاز شرکت در محل خود تولید می‌شود.

دادستان تهران ضمن قدردانی از این اقدام، توصیه کرد سایر مدیران واحد‌های تولیدی نیز به سمت خودتأمینی انرژی حرکت کنند.

بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات

پس از بازدید، جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت نفت پارس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این جلسه، مشکلات این واحد تولیدی در حوزه‌های مالیاتی، تخصیص ارز، تأمین اجتماعی، افزایش قیمت مواد اولیه و تأمین انرژی مطرح و بررسی شد.

نماینده بانک مرکزی برای رفع مشکل تخصیص ارز اعلام آمادگی کرد و مقرر شد صنعت برق دو مگاوات برق مورد نیاز این شرکت در زمان پیک مصرف را تأمین کند. سازمان امور مالیاتی نیز متعهد شد موضوعات مرتبط با این شرکت را در اولین جلسه مطرح و تصمیم‌گیری کند.

درباره پرونده قضایی این شرکت نیز مقرر شد مسئولان مربوطه موضوع را به صورت مکتوب به دادستانی تهران اعلام کنند. همچنین در مورد افزایش قیمت روغن، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت مکلف شدند بر درج قیمت‌ها و حوزه توزیع کالا نظارت دقیق داشته باشند.

رفع مشکل انتقال ریلی مواد اولیه

دادستان تهران با اشاره به اینکه اتصال این مجموعه به شبکه راه‌آهن یکی از مطالبات مدیران شرکت بود، گفت: این واحد تولیدی در نزدیکی خط آهن قرار دارد، اما به دلیل مشکلات مربوط به تملیک، امکان استفاده از خط راه‌آهن را ندارد. مقرر شد ظرف یک هفته، دادستانی تهران جلسه‌ای با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، فرمانداری و راه‌آهن برگزار کند تا این مشکل حل شود.

موضوعات ملی صنعت روغن در ستاد تنظیم بازار پیگیری می‌شود

حسین فرهیدزاده، مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، با قدردانی از رویکرد حمایتی قوه قضائیه از تولید گفت: موضوعات ملی مطرح‌شده را در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار پیگیری می‌کنیم تا نهاده‌های تولید ارزان‌تر شود و نه به حق تولیدکننده و نه به حق مصرف‌کننده اجحاف نشود.

رامین پرتوی، مدیرعامل شرکت نفت پارس نیز با اشاره به مشکلات ناشی از تبعات جنگ و تحریم‌ها افزود: تولید ما به صورت کامل در تمام مدت ادامه داشته و ظرفیت پالایشگاهی با ۱۰۰ درصد در تمام ایام کار کرده است.

گفتنی است شرکت نفت پارس به عنوان نخستین پالایشگاه تولیدکننده روانکار در کشور و بزرگ‌ترین تولیدکننده گریس در خاورمیانه است، در این شرکت بیش از ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند.