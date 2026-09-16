هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص کاهش دما و احتمال سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی در استان هشدار داد.

کاهش دما و احتمال سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

کاهش دما و احتمال سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: از فردانفوذ هوای سرد، کاهش نسبی دمای هوا و ماندگاری هوای سرد تا پس فردا در استان پیش بینی می‌شود.

مبینی افزود: کاهش دمای کمینه، احتمال سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی حساس به تنش دمایی مانند ذرت، لوبیا و انگور از پیامد‌های این سامانه است.

به گفته وی این سامانه در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های شهرکرد، بن، بروجن، کوهرنگ، سامان، فارسان، فرخ شهر و کیار پیش بینی می‌شود.