پنج تیم ۸ نفره در زمینه آموزش سلاح، امداد و نجات، فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی در مسابقات میدان‌یار شهر مهاجران رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برگزاری اجتماعات شبانه مردم شهر مهاجران اینبار با مسابقه میدان یار در چهار عرصه آموزش سلاح، امداد و نجات، فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه شازند، گفت: مسابقات میدان‌یار شهر مهاجران با حضور ۵ تیم ۸ نفره از شهر مهاجران و شهر‌های اطراف برگزار شد.

سرهنگ وحید هاشمی افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقات در چهار عرصه آموزش سلاح، امداد و نجات، فعالیت‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، تقویت روحیه کارگروهی، آموزش و ارتقای توانمندی‌های مردم در قالب اجتماعات مردمی جان‌فدایان مبعوث‌شده انقلاب اسلامی است.

سرهنگ هاشمی افزود: حضور مستمر مردم در بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات، جلوه‌ای از آمادگی و اقتدار مردمی است.

او گفت: به منتخبین این مسابقات جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و تیم‌های برتر در مرحله استانی به نمایندگی از شهرستان شازند شرکت می‌کنند.