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پنج تیم ۸ نفره در زمینه آموزش سلاح، امداد و نجات، فعالیتهای رسانهای و فرهنگی در مسابقات میدانیار شهر مهاجران رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برگزاری اجتماعات شبانه مردم شهر مهاجران اینبار با مسابقه میدان یار در چهار عرصه آموزش سلاح، امداد و نجات، فعالیتهای رسانهای و فرهنگی برگزار شد.
فرمانده سپاه ناحیه شازند، گفت: مسابقات میدانیار شهر مهاجران با حضور ۵ تیم ۸ نفره از شهر مهاجران و شهرهای اطراف برگزار شد.
سرهنگ وحید هاشمی افزود: شرکتکنندگان در این مسابقات در چهار عرصه آموزش سلاح، امداد و نجات، فعالیتهای رسانهای و فعالیتهای فرهنگی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، تقویت روحیه کارگروهی، آموزش و ارتقای توانمندیهای مردم در قالب اجتماعات مردمی جانفدایان مبعوثشده انقلاب اسلامی است.
سرهنگ هاشمی افزود: حضور مستمر مردم در بیش از ۲۰۰ شب اجتماعات، جلوهای از آمادگی و اقتدار مردمی است.
او گفت: به منتخبین این مسابقات جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و تیمهای برتر در مرحله استانی به نمایندگی از شهرستان شازند شرکت میکنند.