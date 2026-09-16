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وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع بزرگ و تکمیل زنجیره تولید گفت: واحدهای صنعتی باید امکان فعالیت متناسب با ظرفیت طراحیشده خود را داشته باشند، این در حالیست که ادامه محدودیتهای انرژی علاوه بر کاهش درآمد و تولید، هزینههای نگهداری و تولید را نیز افزایش میدهد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک در بازدید از مجتمع فولادی خراسان افزود: این مجموعه طی سالهای مختلف توسعه یافته و امروز بخشهای مختلف زنجیره تولید در آن شکل گرفته و برای ادامه مسیر توسعه نیازمند حمایت و تامین منابع مالی است.
وی با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره مصرف آب صنایع فولادی افزود: نگرانی درباره منابع آبی در این مجتمع فولادی به خاطر استفاده از پساب و سرمایهگذاری انجامشده در زمینه تصفیه و بازچرخانی آب، وجود ندارد، این واحد برای تامین نیاز آبی خود از منابع آبی استان استفاده نمیکند.
وزیر صمت ادامه داد: مسئله مهمتر برای این واحد تولیدی و سایر صنایع مشابه، ناترازی انرژی و محدودیت در تامین برق است. کارخانهای که برای حدود ۳۲۰ روز فعالیت در سال طراحی شده، زمانی که تنها حدود ۱۵۰ روز امکان تولید داشته باشد، طبیعتا بخش قابل توجهی از درآمد و منابع لازم برای بازسازی، نوسازی و توسعه خطوط تولید خود را از دست میدهد.
اتابک گفت: توقف و راهاندازی مکرر دستگاه های تولیدی به خاطر ناترازی انرژی، بهویژه در واحدهای فولادی، علاوه بر کاهش تولید، افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات،باعث استهلاک تجهیزات میشود.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید این مجتمع گفت: نباید واحدهای تولیدی را به صورت بخشی و جدا از زنجیره تولید نگاه کنیم؛ تولید یک موضوع ملی است و اختلال در یک بخش از زنجیره، درآمد و ارزش افزوده بخشهای دیگر و اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد.
اتابک با اشاره به دستور رئیسجمهور درباره تامین برق صنایع افزود: بر اساس دستور رئیسجمهور، نباید برق صنایع به گونهای قطع شود که فعالیت تولیدی آنها مختل شود.استمرار ناترازی انرژی نه از نظر اقتصادی به نفع کشور و نه با هدف تکمیل زنجیرههای تولید و تقویت صنایع بزرگ سازگاری دارد؛ بنابراین باید ناترازیها به شکلی مدیریت شود که ضمن حفظ پایداری شبکه، تولید و سرمایهگذاری صنعتی نیز آسیب نبیند.