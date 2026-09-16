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معاون آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر خوزستان بر ضرورت آموزش همگانی کمکهای اولیه تأکید کرد و گفت: یک اقدام کوچک و تصمیم درست در لحظه حادثه میتواند تفاوت میان مرگ و زندگی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجتبی طحان با اشاره به روز جهانی و هفته کمکهای اولیه گفت: کمکهای اولیه تنها مجموعهای از تکنیکها نیست، بلکه یک کنش انسانی در لحظهای است که فرد آسیبدیده به کمک دیگران نیاز دارد.
وی با استناد به آمار جهانی، ایست قلبی خارج از بیمارستان را از علل اصلی مرگومیر عنوان کرد و افزود: میزان بروز سالانه این حوادث بین ۳۰ تا ۱۰۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و تنها ۳.۱ تا ۲۰.۴ درصد بیماران تا زمان ترخیص از بیمارستان یا یک ماه پس از حادثه زنده میمانند.
معاون آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: نقش افرادی که پیش از رسیدن اورژانس در صحنه حادثه حضور دارند، حیاتی است و میزان انجام احیای قلبی ریوی توسط ناظران در سال ۲۰۲۱ بین ۹.۶ تا ۸۳.۸ درصد گزارش شده است.
طحان با اشاره به اینکه بیماریهای قلبی و عروقی نخستین عامل مرگومیر در ایران هستند، گفت: آموزش کمکهای اولیه میتواند در کاهش مرگومیر ناشی از ایست قلبی مؤثر باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش افزود: حدود چهار میلیون داوطلب در این جمعیت فعالیت دارند و سالانه حدود دو میلیون نفر از آموزشهای حضوری، پنج میلیون نفر از آموزشهای مجازی و بیش از ۱۵ میلیون نفر از برنامههای آگاهیبخشی مجازی بهرهمند میشوند.
طحان ورود مباحث کمکهای اولیه به کتابهای درسی، برگزاری دورههای آموزشی برای فرهنگیان و توسعه آموزشهای مجازی را از اقدامات هلال احمر برای گسترش این مهارتها عنوان کرد.
وی همچنین گفت: آموزش هدفمند معلمان، رانندگان، کارکنان مراکز صنعتی و کارگران ساختمانی و اجرای طرح دادرس از جمله برنامههای توسعه آموزش کمکهای اولیه است و هلال احمر برای ارائه آموزشهای رایگان در مدارس اعلام آمادگی کرده است.
معاون آموزشی و پژوهشی جمعیت هلال احمر خوزستان بر ضرورت ایجاد نظام ثبت ملی ایست قلبی و احیای قلبی ریوی تأکید کرد و گفت: نبود آمار دقیق و جامع از نتایج احیا در کشور یکی از مشکلات موجود است و ایجاد نظام ثبت ملی میتواند به شناسایی نقاط ضعف و ارتقای کیفیت آموزش و خدمات کمک کند.