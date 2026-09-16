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رئیس جهادکشاورزی استان یزد، ضمن گرامیداشت روز ملی خرما، از ثبت تولید ۱۴ هزار و ۵۸۳ تن خرما از سطح ۱۷۰۵ هکتار اراضی نخلستانی استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عباس حاجیحسینی با اشاره به اینکه ۲۵ شهریورماه به نام محصولی گره خورده که نماد پایداری در اقلیم کویری یزد است، گفت: از مجموع ۱۷۰۵ هکتار سطح زیر کشت نخلستانهای استان یزد، ۱۵۸۹ هکتار آن بارور و ۱۱۶ هکتار بهصورت غیربارور است که حاصل تلاش کشاورزان در این حوزه، تحقق تولید ۱۴ هزار و ۵۸۳ تن محصول در سال جاری بوده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد با بیان اینکه ارتقای بهرهوری در نخلستانها یکی از محورهای اصلی برنامههای این سازمان است، افزود: استفاده از ارقام تجاری و بازارپسند، جایگزینی روشهای نوین آبیاری برای مدیریت منابع آبی محدود و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، از اولویتهای راهبردی ما در استان یزد است تا بتوانیم سهم خرما در ارزشافزوده بخش کشاورزی را بیش از پیش افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: استان یزد در کنار تولید کمی، با تکیه بر دانش فنی کارشناسان و همت نخلکاران، به دنبال برندسازی و ایجاد بستهبندیهای مدرن برای ارتقای جایگاه صادراتی محصول است. سازمان جهادکشاورزی استان یزد آمادگی کامل دارد تا از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ایجاد صنایع بستهبندی و فرآوری خرما حمایتهای لازم را به عمل آورد.
حاجیحسینی در پایان ضمن تبریک این روز به تمامی بهرهبرداران، محققان و دستاندرکاران این صنعت، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی تمامی بخشها، شاهد پایداری تولید و رونق اقتصادی در مناطق نخلخیز استان یزد باشیم.