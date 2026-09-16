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نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران : صنعت ایران در آستانه یک تحول ساختاری بزرگ قرار گرفته است. الگوی نوین «تولید بدون کارخانه» که با پیگیریهای اتاق بازرگانی، مصوبه هیئت وزیران و رأی قاطع هیئت مقرراتزدایی همراه شده، سدِ ورودِ کارآفرینان جوان و اشخاص حقیقی به بازار تولید را شکسته است.
به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما، موسی احمدزاده در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت : این طرح که با هدف بهینهسازی ظرفیتهای خالی صنعتی و تمرکز بر «برندینگ و صادرات» شکل گرفته، قرار است رویداد بزرگ ملی خود را در ۲۰ مهرماه با حضور فعالان اقتصادی و مقامات دولتی برگزار کند.
سابقه تولید بدون کارخانه
وی گفت : تولید بدون کارخانه از قدیمالایام بوده، اما در چهار سال گذشته در کشور در حال ترویج است. این مدل شاید از ۱۵۰ سال پیش تاکنون وجود داشته و در کشورهای توسعهیافته بهویژه پس از جنگ جهانی دوم به سمت حوزه مالکیت فکری و معنوی حرکت کرده است. در ایران نیز چنین سابقهای وجود داشته است. احمدزاده اضافه کرد: تعریف ما از تولید بدون کارخانه یا برونسپاری، استفاده از ظرفیت خالی کارخانههایی است که پروانه بهرهبرداری و خط تولید دارند، اما ظرفیت مازاد دارند. اکنون قرار است نگاه متفاوتتری به این موضوع شکل بگیرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: کشوری که تولید نداشته باشد عزت و اعتبار ندارد؛ اما نه هر تولیدی، بلکه تولیدی که صادراتمحور باشد، به رشد GDP کمک کند و رفاه و مطلوبیت را برای عموم جامعه به همراه بیاورد. باید در بحث بهای تمامشده بررسی کنیم که در کدام حوزهها نسبت به بازارهای هدف مزیت رقابتی داریم.
وی تاکید کرد : مزیت اصلی این است که فعالان حوزه تولید بدون کارخانه، سرمایه خود را صرف خرید زمین، ماشینآلات، استهلاک و هزینههای اورهال نمیکنند؛ بلکه تمرکز و سرمایهگذاری خود را روی برندسازی، نام و نشان تجاری میگذارند تا آن را در منطقه و جهان مطرح کنند. اگر هدف ما افزایش تولید ناخالص ملی و دستیابی به برندهای برتر است، باید هوشمندانه به سمت تولیدات صادراتمحوری برویم که بار مالی برای بودجه دولت ایجاد نمیکنند؛ موضوعی که ما از طریق اتاق بازرگانی در حال پیگیری آن هستیم.
الگوی جدید در صنعت: از ماشینآلات به برندسازی
وی تصریح کرد : سالهاست که ورود به عرصه تولید برای جوانان و ایدهپردازان با دیواری بلند به نام «سرمایه ثابت» (خرید زمین، سوله و ماشینآلات) روبرو بوده است. اکنون مدل «تولید بدون کارخانه» با هدف حذف این موانع وارد فاز اجرایی شده است. در این مدل، کارآفرین به جای درگیر شدن در چرخه پرهزینه و فرسایشیِ خرید و استهلاک تجهیزات، بر روی «نام و نشان تجاری» طراحی محصول و بازاریابی برای نسل جدید تمرکز میکند و تولید فیزیکی را به خطوط تولیدِ دارای ظرفیتِ خالی (برونسپاری) میسپارد.
دستاورد قانونی: پایانِ دیوانسالاریِ پیشینی
احمدزاده افزود: بر اساس پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هماکنون مصوبه هیئت وزیران برای حمایت کامل از این طرح دریافت شده است. مهمتر آنکه هیئت مقرراتزدایی نیز با صدور رأی تسهیلکننده، مسیر صدور «گواهی تولید بدون کارخانه» را برای اشخاص حقیقی و حقوقی هموار کرده است.
به گفته نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، دارندگان این گواهی از تمامی تسهیلات بانکی، مشوقهای صادراتی و حمایتهای بازار سرمایه، مشابه تولیدکنندگان سنتی، برخوردار خواهند بود.
نقشه راه برای کارآفرینان: از تهران تا ۳۱ استان
وی ادامه داد: این طرح تنها مختص پایتخت نیست. هماکنون تور ترویجی اتاق بازرگانی در ۳۱ استان کشور در حال برگزاری است تا از ظرفیتهای محلی (نظیر منطقه آزاد اروند، کارخانههای لرستان، آذربایجان و…) بهرهبرداری شود. متقاضیان دارای ایده و طرحِ جذاب میتوانند با مراجعه به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور یا معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، به بانک اطلاعاتی کارخانههای دارای ظرفیت خالی دسترسی پیدا کرده و قراردادهای تولید خود را منعقد کنند.
هدفگذاری پیوستن به 100 نشان برتر جهان
احمدزاده گفت : اگر هدف ما پیوستن به جمع ۱۰۰نشان برتر دنیا و ارتقای تولید ناخالص ملی (GDP) است، باید هوشمندانه به سمت تولیدات صادراتمحور و بدون بار مالی بر بودجه دولت حرکت کنییم. در همین راستا، با پیگیریهای مستمری که در اتاق بازرگانی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دادیم، موفق شدیم مصوبه هیئت وزیران را برای این حوزه دریافت کنیم. علاوه بر این، هفته گذشته نیز رأی بسیار خوبی از هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اخذ شد. وی تاکید کرد : در حال حاضر فرآیند صدور «گواهی تولید بدون کارخانه» بسیار تسهیل شده و کسانی که این گواهی را دریافت کنند، از نظر حقوقی و شمول امتیازات، هیچ تفاوتی با سایر تولیدکنندگان نخواهند داشت.
شمولیت تسهیلات و حمایتهای قانونی
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی حمایتهایی که به یک واحد تولیدی بزرگ، متوسط یا کوچک تعلق میگیرد اعم از تسهیلات بانکی، مشوقهای صادراتی و امکان استفاده از بازار سرمایه به فعالان «تولید بدون کارخانه» نیز اختصاص خواهد یافت. این موضوع هماکنون نیازمند تکمیل امضای آییننامه اجرایی است. در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، مشکل اصلی در بخش ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی بود که با همراهی و حضور مسئولان قوه قضاییه، ۷۰ تا ۸۰ درصد موانع آن برطرف شده است.
ضرورت تغییر رویکرد به نظارت پسینی
احمدزاده تصریح کرد: متأسفانه هنوز درگیر بروکراسی پیشینی هستیم؛ در حالی که در کشورهای همسایه مانند ترکیه رویکرد این است: «تولید کن و کالا را به بازار عرضه کن، دولت نظارت را در سطح عرضه (نظارت پسینی) انجام میدهد». ما برای ورود به بازار ۶۰۰ میلیونی کشورهای همسایه باید این دیوانسالاری بتونی را بشکنیم. وی درباره استقبال از این طرح هم گفت : تاکنون بیش از ۱۷۰ شرکت با این الگو فعالیت خود را آغاز کردهاند. با حمایت اتاق بازرگانی ایران، تورهای آموزشی و ترویجی را در ۳۱ استان کلید زدهایم؛ از تهران، تبریز، اصفهان و یزد تا خرمآباد و اردبیل. به مردم و جوانان آموزش میدهیم که برای تولید کالا نیازی به خرید کارخانه و بدهکار شدن به بانکها نیست؛ بلکه باید از ظرفیتهای خالی خطوط تولید کشور استفاده کنند.
فرآیند اقدام و نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کارآفرینان و جوانانی که طرح اقتصادی دارند، میتوانند به اتاق بازرگانی یا وزارت صمت (معاونت صنایع عمومی) در استانها مراجعه کنند. ما بانک اطلاعاتی کارخانههای دارای ظرفیت خالی را در اختیار داریم و زمینه عقد قرارداد برونسپاری را فراهم میکنیم. واردات مواد اولیه نیز تسهیل میشود تا جلوی رانت و انحصار گرفته شود. تولیدکننده به جای خواباندن سرمایه در تجهیزات، منابعش را صرف مارکتینگ، طراحی و تسخیر بازار نسل جدید و آنلاین میکند.
خبر ویژه برای اشخاص حقیقی
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: خبر مهم این است که اشخاص حقیقی نیز امکان دریافت «گواهی تولید بدون کارخانه» را دارند و دیگر الزامی به ثبت شرکت حقوقی در گام نخست وجود ندارد. همچنین با همکاری پارکهای علم و فناوری، بهزودی فراخوانی برای جذب و اتصال ایدههای نوآورانه به خطوط تولید و سرمایهگذاران منتشر خواهد شد.
چشمانداز صادراتمحور و رویداد ملی ۲۰ مهر
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت : هدفگذاری اصلی این طرح، پیوستن به جمع ۱۰۰ برند برتر جهان از طریق تولیدات صادراتمحور است. با توجه به بازار ۶۰۰ میلیونی همسایگان، تأکید این مدل بر نظارت «پسینی» به جای «بروکراسی پیشینی» است تا سرعتِ ورود کالا به بازار افزایش یابد.
وی در پایان تاکید کرد : رویداد ملی «تولید بدون کارخانه» در تاریخ ۲۰ مهرماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد. این همایش فرصتی بینظیر برای اتصال مستقیم جوانان دانشمحور به سرمایهگذاران و صاحبان صنایع است تا «دیوار بتونی دیوانسالاری» به نفع اقتصاد ملی شکسته شود.