به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرازی در نشست ستاد هماهنگی کشت پائیزه استان افزود: برای کشت پائیزه امسال، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن کود ازته و همین مقدار کود پتاسه و فسفات توزیع شده و ۲۰ هزار تن دیگر نیز خریداری شده است.

وی گفت: امسال پیش بینی می‌شود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت محصولات زراعی پائیزه اختصاص یابد.

فرازی با اشاره به اینکه بر اساس گزاش سازمان هواشناسی، بارش‌های پائیزه از نیمه دوم مهرماه شروع می‌شود گفت: شرایط بارندگی خوبی داریم و در پاییز قرار است محصولاتی ازجمله گندم، جو و چغندر کشت شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان به وقوع سیلاب احتمالی در پائیز امسال خبرداد وگفت: دامداران، زنبورداران و پرورش دهندگان ماهی مراقب خطرات احتمالی باشند.