ارتقای ناوگان فوریتهای پزشکی لرستان با راهاندازی ۱۰ پایگاه جدید
مدیر فوریتهای پیشبیمارستانی استان لرستان گفت: ۱۰ پایگاه اورژانس جادهای، شهری و بانوان در استان لرستان با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر فوریتهای پیشبیمارستانی استان با اشاره به ارتقای ناوگان فوریتهای پزشکی لرستان با راهاندازی ۱۰ پایگاه جدید گفت: همه تجهیزات مورد نیاز برای این پایگاهها خریداری شده و در روزهای آتی در محلهای تعیینشده جانمایی خواهند شد.
مهرزاد صفدری درباره وضعیت ناوگان این پایگاهها افزود: با وجود بهکارگیری آمبولانسهای کارکرده، همه خودروها بهطور کامل بازسازی و سرویس شدهاند و تجهیزات نصبشده در آنها مطابق با آخرین استانداردهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) است.
وی با قدردانی از حمایتهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برای تأمین اعتبارات و تجهیزات این طرح، بر اهمیت نقش این پایگاهها در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و ارتقای کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی تأکید کرد.