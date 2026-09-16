مدیر فوریت‌های پیش‌بیمارستانی استان لرستان گفت: ۱۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای، شهری و بانوان در استان لرستان با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر فوریت‌های پیش‌بیمارستانی استان با اشاره به ارتقای ناوگان فوریت‌های پزشکی لرستان با راه‌اندازی ۱۰ پایگاه جدید گفت: همه تجهیزات مورد نیاز برای این پایگاه‌ها خریداری شده و در روز‌های آتی در محل‌های تعیین‌شده جانمایی خواهند شد.

مهرزاد صفدری درباره وضعیت ناوگان این پایگاه‌ها افزود: با وجود به‌کارگیری آمبولانس‌های کارکرده، همه خودرو‌ها به‌طور کامل بازسازی و سرویس شده‌اند و تجهیزات نصب‌شده در آنها مطابق با آخرین استاندارد‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) است.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برای تأمین اعتبارات و تجهیزات این طرح، بر اهمیت نقش این پایگاه‌ها در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی تأکید کرد.