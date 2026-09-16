خبرگزاری صداوسیمای استان همدان به گزارشدر آستانه برگزاری یادواره شهدای روستا، اهالی سورتجین از پیر و جوان گرفته تا نوجوانان، با حضور در مسجد روستا پای کار آمده‌اند و برای برگزاری این مراسم آماده می‌شوند

روستای سورتجین شهرستان رزن با تقدیم ۳۳ شهید سرافراز در دوران دفاع مقدس، یکی از روستا‌های شاخص استان در تقدیم شهید به شمار می‌رود

فضاسازی مسجد، نصب بنر و تصاویر شهدا، آماده‌سازی محل برگزاری و تمرین گروه سرود از جمله فعالیت‌هایی است که با مشارکت اهالی انجام می‌شود.



در این گزارش، حال‌وهوای سورتجین یک روز مانده به یادواره، مشارکت مردم، روایت خانواده‌های شهدا و رزمندگان از شهدای روستا و اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به تصویر کشیده می‌شود

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