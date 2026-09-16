برگزاری یادواره ۳۳ شهید روستای سورتجین رزن
پنج شنبه این هفته یادواره ۳۳ شهید روستای سورتجین رزن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان
در آستانه برگزاری یادواره شهدای روستا، اهالی سورتجین از پیر و جوان گرفته تا نوجوانان، با حضور در مسجد روستا پای کار آمدهاند و برای برگزاری این مراسم آماده میشوند
روستای سورتجین شهرستان رزن با تقدیم ۳۳ شهید سرافراز در دوران دفاع مقدس، یکی از روستاهای شاخص استان در تقدیم شهید به شمار میرود
فضاسازی مسجد، نصب بنر و تصاویر شهدا، آمادهسازی محل برگزاری و تمرین گروه سرود از جمله فعالیتهایی است که با مشارکت اهالی انجام میشود.
در این گزارش، حالوهوای سورتجین یک روز مانده به یادواره، مشارکت مردم، روایت خانوادههای شهدا و رزمندگان از شهدای روستا و اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا به تصویر کشیده میشود
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