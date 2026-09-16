



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جوانان والیبالیست استان در چهارمین دیدار خود با نتیجه ۳ - ۱ البرز را از پیش رو برداشتند.

تیم استان پیش از این مقابل گیلان، قم و زنجان به برتری رسیده بود.

مسابقات والیبال جوانان کشور در رودهن در حال برگزاری است.





قضاوت سه داور استان در لیگ مناطق فوتسال کشور

سیدمجید شریفی، محمدرضا زاده‌نجف و علیرضا شوشری‌زاده به عنوان داور و داود سیاح به عنوان نماینده، در این رقابت‌ها حضور دارند.

مرحله اول لیگ مناطق فوتسال کشور از پس فردا در قم برگزار می‌شود.