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از پیروزی والیبالیست استان در مسابقات والیبال جوانان کشور تا قضاوت سه داور استان در لیگ مناطق فوتسال کشور را در بسته خبرهای ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، جوانان والیبالیست استان در چهارمین دیدار خود با نتیجه ۳ - ۱ البرز را از پیش رو برداشتند.
تیم استان پیش از این مقابل گیلان، قم و زنجان به برتری رسیده بود.
مسابقات والیبال جوانان کشور در رودهن در حال برگزاری است.
قضاوت سه داور استان در لیگ مناطق فوتسال کشور
سیدمجید شریفی، محمدرضا زادهنجف و علیرضا شوشریزاده به عنوان داور و داود سیاح به عنوان نماینده، در این رقابتها حضور دارند.
مرحله اول لیگ مناطق فوتسال کشور از پس فردا در قم برگزار میشود.