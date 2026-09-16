معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از توزیع ۵۰ هزار و ۵۰۰ لیتر روغن موتور رایگان میان ناوگان حمل‌ونقل کالای استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فواد غزیعلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح توزیع روغن موتور رایگان با هدف حمایت از رانندگان و بهره‌برداران بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا و کاهش بخشی از هزینه‌های جاری ناوگان فعال استان از ابتدای سال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون ۵۰ هزار و ۵۰۰ لیتر روغن موتور رایگان میان ناوگان حمل‌ونقل کالای استان توزیع شده است و توزیع روغن موتور میان ناوگان واجد شرایط طبق برنامه ادامه خواهد داشت.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: مالکان ناوگان می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «راه‌من»، وضعیت مشمول بودن ناوگان خود را بررسی و در صورت واجد شرایط بودن، درخواست دریافت روغن موتور را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

غزیعلی گفت: فرآیند ثبت درخواست به صورت هوشمند با هدف تسهیل دسترسی مالکان ناوگان به این خدمت، تسریع در ارائه خدمات و کاهش نیاز به مراجعه حضوری طراحی شده است.

وی گفت: پس از نهایی شدن ثبت درخواست در سامانه، مالکان ناوگان ۱۰ روز فرصت دارند برای دریافت روغن موتور تخصیصی خود به شهرک حمل‌ونقل کالای اهواز مراجعه کنند