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وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه مسکو قصد حمله به اروپا را ندارد، هشدار داد در صورت حمله اروپا به روسیه، جنگ کوتاه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو قصد حمله به اروپا را ندارد، اما اگر کشورهای اروپایی به روسیه حمله کنند، جنگ «کوتاه خواهد بود».
سرگئی لاوروف در جشنواره بینالمللی جوانان گفت: «ما بارها اعلام کردهایم که قصد حمله به اروپا را نداریم... تاکید میکنم که ما هیچ علاقهای به انجام چنین کاری نداریم، اما اگر اروپا که هر روز درباره آمادهشدن برای جنگ با روسیه صحبت میکند، به روسیه حمله کند، آن جنگ کاملا متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود.»
وی افزود این موضع پیشتر از سوی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه نیز مطرح شده است.
لاوروف همچنین مدعی شد کشورهای غربی برای حفظ سلطه خود از «روشهای کثیف» استفاده میکنند و تاکید کرد مسکو به دنبال رویارویی با کشورهای غربی نیست.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت حلوفصل جنگ اوکراین مستلزم پرداختن به «ریشههای اصلی» این درگیری است.