طنین شعر و ادب پارسی با دستان توانمند روشن دلان در متروی تهران
همزمان با گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی، رویداد فرهنگی و اجتماعی دستها میخوانند با مشارکت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه و مؤسسه خیریه توانبخشی نابینایان و کمبینایان نور دل در ایستگاه مترو تئاترشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، این رویداد که با هدف ترویج فرهنگ دسترسیپذیری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ظرفیتها و استعدادهای افراد دارای آسیب بینایی طراحی شده است، امروز ساعت ۱۰ صبح در ایستگاه مترو تئاتر شهر میزبان مسافران و علاقهمندان بود.
در این برنامه، جمعی از روشندلان با استفاده از کتابهای بریل، اشعاری از شاعران بزرگ پارسیزبان را به مناسبت روز شعر و ادب فارسی برای مسافران مترو هم خوانی کردند. همچنین، بخش ویژه این رویداد شامل توزیع قطعاتی از فال حافظ به خط بریل میان مسافران است که توسط روشندلان عزیز قرائت شد. نکته قابل توجه در این رویداد فرهنگی، این است که تمامی فرآیند اجرا، مدیریت و عوامل اجرایی آن، همگی از افراد توانمند دارای آسیب بینایی هستند.
هدف از برگزاری این برنامه را میتوان ایجاد فرصتی برای دیده شدن توانمندیهای کمتر دیده شده و انتقال پیام برابری، مشارکت اجتماعی و دسترسی همگانی به فرهنگ و ادبیات عنوان کرد و این رویداد فرصتی ارزشمند برای روایت مسئولانه و تقویت فرهنگ همدلی در جامعه است.