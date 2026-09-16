معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های فرهنگی و هنری می‌تواند به رونق فعالیت‌های هنری و افزایش نشاط اجتماعی در استان مرکزی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند میان زیرساخت‌های فرهنگی و هنری با هنرمندان و مخاطبان گفت: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به رونق فعالیت‌های هنری و افزایش نشاط اجتماعی در استان مرکزی کمک کند.

شفیعی، پیوند میان زیرساخت‌های فرهنگی ایجادشده، هنرمندان و تولیدکنندگان آثار هنری با مخاطبان را از نیاز‌های مهم زیست‌بوم هنر استان دانست و افزود: این موضوع دست‌یافتنی است و می‌توان برای تحقق آن اقدامات مؤثری انجام داد.

معاون هنری وزارت فرهنگ همچنین با اشاره به تکمیل و آماده بهره‌برداری شدن برخی طرح‌های فرهنگی و هنری استان، از توجه مدیریت عالی استان به توسعه این زیرساخت‌ها قدردانی کرد.

وی همچنین وجود زیرساخت‌های فرهنگی و هنری را یکی از عوامل مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی عنوان کرد.