به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز طی سخنانی تصریح کرد: در عملیات نظامی اول، شرکت آرامکو در ینبع هدف شلیک ده‌ها موشک بالستیک و پهپادی قرار گرفت که خسارات و ویرانی زیادی بر جای گذاشت.

وی در ادامه گفت: در عملیات دوم، پایگاه خمیس‌مشیط در عمق خاک عربستان با شلیک چند موشک هدف قرار گرفته است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اکنون جبهه درگیری میان یمن و عربستان سعودی همچنان یکی از کانون‌های مهم تنش در منطقه به شمار می‌رود. با این این حال، دو طرف طی سال‌های اخیر وارد مراحل مختلفی از تشدید درگیری، مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش شده‌اند.

ینبع در ساحل دریای سرخ از مراکز مهم صنعتی و انرژی عربستان به شمار می‌رود و تأسیسات شرکت دولتی آرامکو در این منطقه از زیرساخت‌های مهم نفتی این کشور محسوب می‌شود.

همچنین خمیس‌مشیط در جنوب عربستان و در نزدیکی مرز یمن قرار دارد و به دلیل وجود تأسیسات و پایگاه‌های نظامی، از مناطق مهم نظامی عربستان محسوب می‌شود.