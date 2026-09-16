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رئیس شورای عالی آموزش خوزستان: همه دانشگاههای استان براساس مصوبه شورای عالی آموزش، از اول مهرماه فعالیت آموزشی خود را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر علیحسین حسینزاده گفت: براساس تصمیمات آموزشی و با تأکید وزارتخانه، دانشجویان دانشگاههای خوزستان از اول مهر بهصورت حضوری در کلاسهای درس حضور خواهند داشت و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز میکنند.
وی افزود: با توجه به برخی کمبودهای خوابگاهی و براساس آییننامه وزارتخانه، به تعدادی از دانشگاهها اجازه داده شده است برخی کلاسهای دوره کارشناسی را حداکثر تا ۲۲ مهرماه بهصورت مجازی برگزار کنند.
رئیس شورای عالی آموزش خوزستان ادامه داد:پس از ۲۲ مهرماه، این دانشجویان نیز باید بهصورت حضوری نیمسال تحصیلی خود را ادامه دهند.
حسینزاده با تأکید بر حضوری بودن تحصیلات تکمیلی گفت: کلاسهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بهصورت حضوری برگزار میشود و برای این مقاطع آموزش مجازی پیشبینی نشده است.
وی افزود: کلاسهای دانشجویان جدیدالورود نیز پس از اعلام سازمان سنجش بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
حسینزاده تأکید کرد: تنها برخی دانشگاهها به دلیل مسائلی مانند آماده نبودن خوابگاه یا تجهیزات، مجاز به برگزاری مجازی برخی کلاسهای کارشناسی تا حداکثر ۲۲ مهرماه هستند و دانشجویان برای اطلاع از نحوه برگزاری کلاسها باید به سایت دانشگاه خود مراجعه کنند.