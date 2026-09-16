همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، موسسه خیریه آبشار عاطفه‌های بهادران با همراهی یکی از خیران، ۴۰۰ میلیون ریال لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان تحت پوشش این موسسه توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه‌های بهادران گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، بسته‌های لوازم‌التحریر به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال تهیه و میان دانش‌آموزان تحت پوشش توزیع شد. کاظم‌زاده افزود: این اقدام با مشارکت یکی از خیران صورت گرفت تا دانش‌آموزان نیازمند با امکانات مناسب‌تری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

وی همچنین از پرداخت ۴۵۰ میلیون ریال کمک نقدی به مستمری‌بگیران دهک نخست تحت پوشش این موسسه خبر داد و گفت: این مبلغ از محل کمک‌های مردمی جمع‌آوری و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت. مسئول موسسه خیریه آبشار عاطفه‌های بهادران با قدردانی از خیران و نیکوکاران، مشارکت مردمی را پشتوانه اصلی استمرار فعالیت‌های حمایتی این موسسه دانست.

این اقدامات در راستای حمایت از اقشار نیازمند و فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب برای دانش‌آموزان تحت پوشش موسسه خیریه آبشار عاطفه‌های بهادران صورت گرفته است.