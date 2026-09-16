معاون آموزش ابتدایی شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل را از برنامه‌های اولویت‌دار این معاونت دانست و گفت: سال گذشته با همکاری استان‌ها، ۴۸ هزار و ۳۲۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان ۱۸ هزار نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون آموزش ابتدایی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها با تشریح برنامه‌های این معاونت برای سال تحصیلی جدید، «تمرکز بر شاخص‌های عملکردی»، «مدرسه‌محوری در توانمندسازی معلمان»، «ارتقای عدالت آموزشی»، «تقویت سواد پایه دانش‌آموزان» و «توسعه هویت و تعلق به ارزش‌های ایرانی اسلامی» را از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های این معاونت اعلام کرد.

رضوان حکیم‌زاده گفت: برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی در سه محور «کیفیت‌بخشی»، «عدالت آموزشی و نصیب برابر» و «تقویت هویت و ایجاد تعلق به ارزش‌های ایرانی اسلامی» تنظیم شده و در قالب ۶ راهبرد و ۱۰ برنامه عملیاتی دنبال می‌شود.

حکیم‌زاده در ادامه با اشاره به رویکرد تربیتی رهبز شهید، اظهار کرد: سیره و اندیشه تربیتی ایشان به‌عنوان یکی از مبانی برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی، در قالب برنامه‌های عملیاتی در سطح کلاس و مدرسه دنبال خواهد شد.

۴۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند

معاون آموزش ابتدایی شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل را از برنامه‌های اولویت‌دار این معاونت دانست و گفت: سال گذشته با همکاری استان‌ها، ۴۸ هزار و ۳۲۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل جذب شدند که این میزان ۱۸ هزار نفر بیشتر از دوره‌های قبل بوده است.

وی بر ضرورت پالایش دقیق آمار بازماندگان از تحصیل تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان خارج از کشور، افرادی که امکان دریافت آموزش ندارند یا دارای معلولیت‌های شدید هستند و همچنین دانش‌آموزان جذب‌شده باید از آمار بازماندگان خارج شوند تا آمار واقعی این گروه مشخص باشد.

بیش از ۲۲۳ هزار دانش‌آموز تحت پوشش طرح «حامی»

حکیم‌زاده با اشاره به اجرای طرح «حامی» برای کاهش فقر یادگیری، اظهار کرد: سال گذشته ۲۲۳ هزار دانش‌آموز مشمول طرح حامی بودند و تعداد ثبت‌نام‌ها از ۴۰۰ هزار نفر فراتر رفت که نشان‌دهنده استقبال خانواده‌ها از این طرح است.

وی «سواد پایه» را از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش ابتدایی دانست و گفت: کسب مهارت‌های خواندن، نوشتن، درک مطلب و مهارت‌های محاسباتی، پایه یادگیری‌های بعدی دانش‌آموزان است و ارتقای این مهارت‌ها باید با جدیت دنبال شود.

«مدرسه توانا»؛ رویکرد جدید توانمندسازی معلمان

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به اجرای برنامه «توانا»، گفت: در مرحله دوم، این برنامه به «مدرسه توانا» تبدیل شده و مدرسه و مدیر مدرسه، محور توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای معلمان خواهند بود. بیش از ۹۰ درصد همکاران دوره ابتدایی در مرحله نخست برنامه توانا آموزش دیده‌اند و در مرحله جدید، نیازسنجی حرفه‌ای بر اساس مسائل واقعی کلاس و نتایج ارزشیابی، در سطح مدرسه دنبال خواهد شد.

دانش‌آموزان در دوران جنگ در جریان آموزش بودند

وی با اشاره به اقدامات معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دوران جنگ اخیر، گفت: با استفاده از بستر‌های مختلف آموزشی و مجازی، دانش‌آموزان در جریان آموزش قرار گرفتند و فرایند یادگیری آنان پیگیری شد.

معاون آموزش ابتدایی همچنین از افزایش مدارس شبانه‌روزی، توسعه هنرستان‌های عشایری، رشد ۳۵ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش کیفیت‌بخشی در مناطق عشایری و واریز سرانه سه‌برابری دانش‌آموزان مدارس عشایری به‌عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت آموزشی یاد کرد.

تقویت هویت و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان ابتدایی

حکیم‌زاده، تقویت تعلق دانش‌آموزان به هویت و ارزش‌های ایرانی اسلامی را از دیگر اولویت‌های سال تحصیلی جدید عنوان کرد و گفت: مهارت‌آموزی در دوره ابتدایی باید متناسب با اقتضائات این دوره و با تمرکز بر مهارت‌های نرم دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه «هر پایه، یک مهارت» در شهر تهران، از طراحی طرح درس‌هایی برای تلفیق مهارت‌هایی همچون ادب، نظم، مسئولیت‌پذیری، مصرف صحیح انرژی، جرأت‌ورزی و تاب‌آوری با محتوای کتاب‌های درسی خبر داد.

ضرورت آموزش مدیران برای جلب اعتماد خانواده‌ها

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت آماده‌سازی مدیران مدارس برای گفت‌و‌گو با خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: مدیران باید برای مواجهه با نگرانی‌های احتمالی خانواده‌ها درباره حضور فرزندان در مدرسه، توانمند شوند تا با روشنگری و آگاه‌سازی، زمینه اعتماد و اطمینان خانواده‌ها را فراهم کنند.

حکیم‌زاده همچنین از اجرای برنامه مشترک معاونت آموزش ابتدایی با مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برای ارتقای سواد سنجش و ارزشیابی معلمان خبر داد و گفت: سنجش و ارزشیابی دقیق می‌تواند به ارتقای کیفیت فرایند یادگیری و بهبود یادگیری دانش‌آموزان منجر شود.