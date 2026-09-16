پخش زنده
امروز: -
یک کارگر حدوداً ۴۶ ساله در داخل قیف سیمان واقع در خیابان هاشمی رفسنجانی ۳۴ سقوط کرد و منجر به فوت وی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از آتش نشانی شهر مشهد این حادثه ساعت ۲۳:۵۵ شب گذشته به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیمهای نجات از ایستگاههای ۳۰ و ۳۶ به محل اعزام شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه، این کارگر در حین انجام کار در داخل قیف سیمان سقوط کرده و بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده بود.
آتشنشان با حضور در محل، ضمن ایمنسازی محیط و رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات خارج کردن پیکر این کارگر را از داخل قیف سیمان انجام دادند و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.
سازمان آتشنشانی مشهد ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این کارگر، از مسئولان واحدهای صنعتی و کارفرمایان میخواهد نسبت به رعایت اصول ایمنی در محیطهای کار، به ویژه در محلهای دارای تجهیزات صنعتی و قیفهای سیمان، اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخ و جبرانناپذیری جلوگیری شود.
علت حادثه در دست بررسی مسئولان مربوط خواهد بود.