آخرین مرحله تمرینی تیم ملی اسکیتبُرد با حضور ۳ ورزشکار برگزار شد
مرحله یازدهم تمرینات تیم ملی اسکیتبُرد با حضور سه ورزشکار و زیر نظر حمیدرضا ریاحی، مربی تیم ملی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله یازدهم و آخرین مرحله تمرینی تیم ملی اسکیتبُرد در راستای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ۲۳ و ۲۴ شهریور در اسکیت پارک لیو برگزار شد.
آرین استحمامی، کسری اصولی و امیر ارشیا روشن ۳ ورزشکار حاضر در اردو، برنامههای تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.
در این مرحله، تمرکز تمرینات بر ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ورزشکاران و افزایش هماهنگی و آمادگی آنان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا قرار داشت.
آرین استحمامی نماینده اعزامی ایران به بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود.