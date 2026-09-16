مرحله یازدهم تمرینات تیم ملی اسکیت‌بُرد با حضور سه ورزشکار و زیر نظر حمیدرضا ریاحی، مربی تیم ملی برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یازدهم و آخرین مرحله تمرینی تیم ملی اسکیت‌بُرد در راستای آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ۲۳ و ۲۴ شهریور در اسکیت پارک لیو برگزار شد.

آرین استحمامی، کسری اصولی و امیر ارشیا روشن ۳ ورزشکار حاضر در اردو، برنامه‌های تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.

در این مرحله، تمرکز تمرینات بر ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ورزشکاران و افزایش هماهنگی و آمادگی آنان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا قرار داشت.

آرین استحمامی نماینده اعزامی ایران به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد بود.