مسابقات قرآن کریم خانواده های کارکنان ارتش در مشهد پایان یافت
بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل و خانواده های کارکنان ارتش به میزبانی نیروی زمینی ارتش در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره قرآن عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده های کارکنان ارتش از ۲۲ شهریور به مدت سه روز با حضور پنج گروه داوری برگزار شد که سه گروه از داوران خواهر و دو گروه از داوران برادر بودند و همه داوران از مشهد مقدس انتخاب شدند.
سرهنگ مهدی میدانی با اشاره به سابقه برگزاری مسابقات قرآن در ارتش اظهار کرد: فعالیت های قرآنی ارتش سابقه ای طولانی دارد و مسابقات قرآن کارکنان ارتش ۴۶ سال است که برگزار می شود و مسابقات ویژه خواهران شاغل و خانواده های کارکنان نیز ۲۶ سال سابقه دارد.
رئیس اداره قرآن عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: از اردیبهشت امسال، بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان و خانواده های ارتش در مراحل مختلف مسابقات قرآن، در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم و تفسیر شرکت کردند و در نهایت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به مراحل نهایی راه یافتند.
وی ادامه داد: در مرحله نهایی این مسابقات که با حضور ۷۰۰ شرکت کننده از نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و ستاد ارتش برگزار شد، ۲۱۳ نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدند که از این تعداد ۳۹ نفر خواهر شاغل، ۴۳ نفر همسر کارکنان، ۷۰ نفر فرزندان پسر و ۶۱ نفر فرزندان دختر بودند.
میدانی با بیان اینکه مسابقات قرآن ارتش حتی در دوران دفاع مقدس نیز متوقف نشد، گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس این مسابقات تعطیل نشد و حتی در شرایط جنگی اخیر نیز برنامه های قرآنی ارتش ادامه پیدا کرد و کلاس ها در فضای مجازی برگزار شد و وقفه ای در فعالیت های قرآنی ایجاد نشد.
وی یکی از رویکردهای این دوره از مسابقات را پیوند قرآن و عترت دانست و افزود: برگزاری مسابقات در مشهد مقدس این فرصت را فراهم کرد تا حافظان و قاریان شرکتکننده در کنار حضور در رقابت ها، به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شوند و از فضای معنوی بارگاه رضوی بهره ببرند.
رئیس اداره قرآن عترت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به اجرای طرح «درفش های قرآنی» گفت: در بخش خواهران و خانواده ها، پرچم قرآنی به نیروی برتر اهدا می شود که این موضوع با هدف ایجاد انگیزه و ترویج فعالیت های قرآنی در یگان های ارتش انجام می شود.
میدانی خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات زیر نظر ستاد عالی نظارت بر مسابقات و با همکاری مدیران قرآنی یگان ها و نیروهای مختلف ارتش انجام شد و برگزیدگان این دوره نیز در ادامه، به مسابقات قرآن نیروهای مسلح راه پیدا خواهند کرد.
او گفت: نیروی زمینی ارتش در مرحله نهایی بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانوادهها و خواهران شاغل آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران) به مقام نخست دست یافت، در بخش خانواده ها پس از نیروی زمینی، نیروی هوایی به مقام دوم رسید و نیروی پدافند هوایی در جایگاه سوم ایستاد.