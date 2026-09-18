رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری همدان از ثبت‌نام یک‌هزار و ۸۵۰ دانش‌آموز در سامانه سپند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سیدصادق پورسینا گفت: تاکنون ۲۸۵ راننده برای فعالیت در سرویس مدارس اعلام آمادگی کرده و از این تعداد ۵۹ نفر مراحل ثبت‌نام خود را به صورت نهایی تکمیل کرده‌اند.

اوبا اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه سپند افزود: ثبت‌نام سرویس مدارس از طریق این سامانه انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری همدان تاکید کرد: امسال ۱۴ شرکت در حوزه سرویس مدارس ساماندهی شده‌اند که امسال تاکنون ۱۰ شرکت فرآیند ثبت‌نام و فعالیت خود را در سامانه سپند انجام داده‌اند.

پورسینا همچنین تصریح کرد: نرخ سرویس مدارس با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته به تأیید رسید و این نرخ نیز در سامانه سپند بارگذاری شد.

او با اشاره به اینکه سامانه سپند همچنان فعال است افزود: رانندگان در روزهای باقی‌مانده تا آغاز سال تحصیلی نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام و دریافت تأییدیه نهایی اقدام کنندو خانواده‌ها سرویس‌های مجاز را انتخاب کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری همدان بابیان اینکه ۷۴ دانش‌آموز استثنایی در سامانه سپند ثبت‌نام کردند، اعلام کرد: امسال بنا بر برنامه‌ریزی انجام‌شده، دو دستگاه ون برای جابه‌جایی افراد دارای معلولیت اختصاص یافته که در هفته‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.