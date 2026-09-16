به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: رزمایش فصلی کنترل واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی با همکاری نمایندگان حراست، نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت، با همراهی دیگر دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن در گیلان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این رزمایش، ۱۰۸ نفر در قالب ۱۸ گروه، بازرسی از واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های کشاورزی در گیلان را برعهده دارند، افزود: بازدیـد از واحـدهای توزیع آفت‌کش‌های کشاورزی از جمله دفاتر خدمات کشاورزی، تعاونی‌های روستایی، توزیع و عرضه در زنجیره تامین آفت‌کش‌ها، شناسایی، کشف و توقیف آفت‌کش‌های ممنوع و غیرمجاز از اهداف برگزاری این رزمایش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری این رزمایش با هدف کنترل واحد‌های عرضه کننده آفت‌کش‌های کشاورزی برای صیانت از حقوق عامه، ارتقاء امنیت غذایی و نظارت موثر بر زنجیره توزیع و عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی خبر داد و گفت: در صورت مشاهده سموم غیرمجاز، تقلبی، قاچاق، ممنوع و تاریخ مصرف گذشته در این بازرسی ها، عاملان فروش پس از تشکیل پرونده، به دستگاه‌های مربوطه ارجاع داده می‌شوند.