به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو کمیسیون آموزش در مجلس با تأکید بر ضرورت بهبود واقعی وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: کمیسیون آموزش افزایش حقوق معلمان را متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور از دولت مطالبه خواهد کرد و موضوع فوق‌العاده ویژه نیز باید با جدیت دنبال شود.

علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، گفت: درباره افزایش حقوق مبنی بر ارقامی مانند ۷۰ میلیون تومان نمی‌توانم در این مرحله اظهار نظر قطعی داشته باشم، اما اصل موضوع این است که افزایش حقوق معلمان باید به گونه‌ای تعیین شود که اثر واقعی خود را در زندگی آنان نشان دهد و صرفاً یک افزایش اسمی و متناسب با ارقام روی کاغذ نباشد. اگر قرار است درباره حقوق و مزایای فرهنگیان تصمیم‌گیری شود، باید شرایط اقتصادی، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی در نظر گرفته شود. فضای کمیسیون آموزش نیز حمایت از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات واقعی آنان است و در صورت طرح موضوع، کمیسیون رقم متناسب و قابل دفاعی را از دولت مطالبه خواهد کرد.

فوق‌العاده ویژه باید به مطالبه‌ای عملی تبدیل شود

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه فرهنگیان درباره فوق‌العاده ویژه، افزود: این موضوع نیز از مطالبات مهم معلمان است و باید با جدیت در مسیر بررسی و پیگیری قرار گیرد. نمی‌توان از نقش تعیین کننده معلم در نظام آموزشی سخن گفت، اما در حوزه پرداخت‌ها و تأمین معیشت، فاصله میان مسئولیت و دریافتی او را نادیده گرفت.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: وضعیت معیشتی معلم مستقیماً با کیفیت آموزش ارتباط دارد. معلمی که بخش قابل توجهی از توان و ذهن خود را صرف تأمین نیاز‌های اولیه زندگی می‌کند، طبیعتاً برای ایفای کامل نقش آموزشی و تربیتی خود با دشواری بیشتری مواجه خواهد بود؛ بنابراین حمایت معیشتی از فرهنگیان باید به‌عنوان بخشی از سیاست ارتقای کیفیت آموزش دیده شود، نه صرفاً یک مطالبه حقوقی.

کاهش جوانان با عشق به معلمی می‌آیند، اما جاذبه مالی آنها را نگه نمی‌دارد

وی با اشاره به مقایسه دریافتی معلمان ایرانی با برخی از کشور‌های منطقه و جهان، گفت: مقایسه شرایط معلمان در کشور‌های مختلف باید با توجه به شاخص‌هایی مانند سطح رفاه، تولید ناخالص ملی و هزینه‌های زندگی انجام شود، اما اصل این مقایسه نشان دهنده یک واقعیت مهم است؛ حرفه معلمی باید از نظر اقتصادی نیز برای نسل جوان جذابیت داشته باشد. امروز جوانانی که با علاقه وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند، بیش از هر چیز با انگیزه، تعهد و علاقه به تعلیم و تربیت این مسیر را انتخاب می‌کنند و جاذبه مالی این حرفه به اندازه‌ای نیست که بتواند به تنهایی جوانان را به سمت آن سوق دهد. این مسئله باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، زیرا کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش مستقیماً به جایگاه اجتماعی و اقتصادی حرفه معلمی وابسته است.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بهترین نیرو‌های جوان را برای معلمی جذب کنیم و آنان را در این حرفه نگه داریم، باید شرایطی فراهم شود که معلم احساس کند جایگاه و مسئولیت او در نظام تعلیم و تربیت در ساختار پرداخت نیز به رسمیت شناخته شده است.

مطالبه برنامه مستمر برای تقویت جایگاه اقتصادی معلم فراتر از بودجه سالانه

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه کشور است، یادآور شد: مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش و کلاس درس عبور می‌کند و در این میان، معلم مهم‌ترین عنصر این فرآیند است. اگر نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و دغدغه‌مند در اختیار داشته باشیم، قطعا نسل آینده نیز از آموزش با کیفیت‌تری برخوردار شود. به همین دلیل، رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان نباید صرفاً در زمان بررسی بودجه یا تعیین حقوق سالانه مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در یک برنامه مستمر، جایگاه اقتصادی و حرفه‌ای معلم تقویت شود. کمیسیون آموزش نیز باید در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود، پیگیری این مطالبات را دنبال کند تا تصمیمات اتخاذشده در نهایت به بهبود ملموس شرایط زندگی فرهنگیان منجر شود.