به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس اعلام شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه از روز شنبه ۲۸ شهریور آغاز می‌شود.

پیش‌فروش بلیت مسیرهای رفت تا ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا اول آبان‌ماه را شامل می‌شود.

پیش‌فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

پیش‌فروش حضوری بلیت نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، پیش‌فروش بلیت به صورت همزمان ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.