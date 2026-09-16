معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جریان سفر به استان زنجان از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری این شهر بازدید کرد و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صادقی استاندار زنجان، در این بازدید، با اشاره به اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه ورزش و جوانان، بر تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه تأکید کرد.

ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان با زیربنای ۶۰ هزار و ۶۰۶ مترمربع، یک پروژه ملی است که عملیات احداث آن از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است.

اعتبار مصوب این پروژه در قانون بودجه سال جاری ۴۲۰ میلیارد تومان است که ۲۰۰ میلیارد تومان آن توسط وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده و مابقی منابع مورد نیاز برای تکمیل آن از محل درآمد‌های مولدسازی تأمین خواهد شد.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان در سال ۱۴۰۶ انجام خواهد شد.