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ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدیریت قرق اختصاصی حیاتوحش کوه مسجد به مساحت بیش از ۶۰ هزار هکتار دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد در راستای سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست برای بهرهگیری از ظرفیت مشارکت مردمی در پیشبرد برنامههای حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاههای حیاتوحش، فراخوان عمومی واگذاری مدیریت قرق اختصاصی حیاتوحش کوه مسجد را منتشر کرد. قرق اختصاصی حیاتوحش کوه مسجد در محدوده شهرستانهای تفت و اشکذر استان یزد و به مساحت ۶۰ هزار و ۵۷۳ هکتار واقع شده است و مدیریت آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار خواهد شد.
بر اساس این فراخوان، متقاضیان حقیقی باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، فاقد سابقه تخلف شکار و صید در پنج سال گذشته با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و فاقد پیشینه کیفری مؤثر باشند.
اشخاص حقوقی متقاضی نیز باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ثبتشده در کشور براساس قوانین و مقررات مربوط و دارای موضوع فعالیت در زمینه حیاتوحش در اساسنامه باشند. همچنین مدیر، مدیرعامل و مسئول یا مسئولان شخص حقوقی نباید در پنج سال گذشته سابقه تخلف شکار و صید داشته باشند و شخص حقوقی نیز نباید دارای سابقه محکومیت باشد.
متقاضیان باید فرم درخواست مندرج در پرتال ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد به نشانی yazd.doe.ir را تکمیل کرده و همراه با مدارک و مستندات مورد نیاز به دبیرخانه ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد به نشانی یزد، بلوار دانشجو، جنب شرکت برق منطقهای، ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد تحویل دهند.
مهلت ارائه درخواستها از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و به درخواستهایی که پس از پایان مهلت مقرر به ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد تحویل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
حدود اربعه قرق اختصاصی حیاتوحش کوه مسجد نیز در متن فراخوان ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد اعلام شده است.