همزمان با هفته تعاون، واحد تولیدی یخ بهداشتی و بسته‌بندی در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمبود صنایع برودتی در قطب صید و پرورش آبزیان کشور گفت: واردات یخ از استان‌های همجوار در فصل برداشت صید و میگو، شایسته ظرفیت‌های تولیدی استان بوشهر نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید زیرساخت‌های پس از صید را تقویت کند.

جعفر پورکبگانی در آیین بهره‌برداری و آغاز به کار کارخانه تولید یخ در شهرک صنعتی ۲ بوشهر، بخش شیلات و آبزی‌پروری را یکی از پایه‌های حیاتی اقتصاد و کشاورزی استان دانست و اظهار داشت: صنایع برودتی و بسته‌بندی یخ، مکمل جدایی‌ناپذیر حوزه شیلات هستند؛ آبزیان از لحظه برداشت در دریا یا مزارع پرورشی تا رسیدن به کارخانه‌های فرآوری و عمل‌آوری، به نگهداری دقیق و سرمایش استاندارد نیاز دارند.

وی با اشاره به ناترازی زیرساخت‌های خدماتی با جهش تولید در بخش شیلات استان تصریح کرد: در سال‌های گذشته، تولید میگوی پرورشی در هر استخر سنتی حدود ۳ تن بود که امروز با فناوری روز و لاینر کردن مزارع، این رقم به حدود ۵۰ تن رسیده است؛ اما سؤال اینجاست که آیا زیرساخت‌های برودتی، یخ‌سازی و لجستیک نیز همپای این رشد علمی و تولیدی توسعه پیدا کرده است؟ متأسفانه در بحث پشتیبانی و تکمیل زنجیره ارزش عقب‌ماندگی داریم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حمایت شبکه بانکی به‌ویژه بانک توسعه تعاون در راه‌اندازی این واحد صنعتی خاطرنشان کرد: خودکفایی در تولید یخ صنعتی و بهداشتی، گامی اساسی در کاهش هزینه‌های تمام‌شده صیادان، ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، تثبیت اشتغال جوانان بومی و توسعه پایدار نوار ساحلی استان خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی موظف به مانع‌زدایی و حمایت قانونی از این سرمایه‌گذاران هستند.

مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در آیین افتتاح این طرح، با اشاره به جایگاه ویژه صید و صیادی در اقتصاد استان گفت: این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسیده است که ۱۹ میلیارد تومان آن با تدبیر دولت و بانک توسعه تعاون از محل خطوط اعتباری تأمین شده است.

وی با تأکید بر اینکه این واحد در زنجیره ارزش آبزی‌پروری و صید و صیادی نقش مهمی ایفا می‌کند، افزود: تأمین به موقع یخ، یکی از چالش‌های اساسی فعالان این حوزه بود که با راه‌اندازی این کارخانه بخشی از این مشکل رفع می‌شود.

پروانه با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس به ویژه آقای پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همکاری مجلس با دولت برای پیشبرد توسعه استان ستودنی است و در ادامه مسیر نیز برای اجرای طرح توسعه این واحد تولیدی، حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین با ارائه آماری از وضعیت تعاونی‌های استان اظهار داشت: در حال حاضر ۳ هزار و ۹۰۰ واحد تعاونی فعال و در دست اجرا در استان داریم که نقش مهمی در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند.

وی سهم بخش تعاون از اقتصاد استان را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: سهم اشتغال در این حوزه نیز نزدیک به ۱۰ درصد است که با توجه به ظرفیت‌های موجود، در تلاشیم با مصوبات شورای توسعه تعاون استان، این سهم را ارتقا دهیم.

مومن‌زاده، مدیرعامل این کارخانه تولید یخ هم گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۷۰۵ مترمربع و با زیربنای ۶۰۰ مترمربع احداث شده است در فاز نخست، ظرفیت تولید روزانه کارخانه ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ قالب یخ است که در طرح توسعه به ۲۵۰۰ قالب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت. همچنین ظرفیت سردخانه نگهداری این واحد نیز ۲۵۰۰ قالب یخ است.

وی با اشاره به کاربرد گسترده یخ در شرایط اقلیمی استان بوشهر افزود: تولیدات این کارخانه با استفاده از آب شرب و کاملاً بهداشتی با وزن تقریبی ۲۵ تا ۲۶ کیلوگرم برای هر قالب تولید می‌شود و علاوه بر مصارف عمومی، نیاز‌های جامعه صید و صیادی، مزارع پرورش میگو و صنایع بتن‌ریزی استان را در تمامی فصول سال پوشش می‌دهد.

مومن‌زاده در خصوص حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی این طرح اظهار داشت: برآورد اولیه سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد تومان بود، اما به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورم، هزینه ساخت‌وساز به ۳۰ میلیارد تومان و تامین ماشین‌آلات به بیش از ۲۵ میلیارد تومان رسید و در مجموع بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه‌گذاری شد.

مدیرعامل کارخانه تولید یخ تصریح کرد: با راه‌اندازی این واحد تولیدی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فراهم شده است.