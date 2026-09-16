عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: ورود روایت شهدای دانش‌آموز میناب به کتاب‌های درسی، اقدامی ارزشمند برای ثبت و انتقال این جنایت به نسل جدید است؛ دانش‌آموزانی که در فضای مدرسه و در حال تحصیل بودند و بدون آنکه نقشی در جنگ داشته باشند، در حمله دشمن هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه جراره عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اضافه شدن درس «زنگ میناب» به کتاب هدیه‌های آسمانی پایه پنجم ابتدایی، گفت: ورود روایت شهدای دانش‌آموز میناب به کتاب‌های درسی، اقدامی ارزشمند برای ثبت و انتقال این جنایت به نسل جدید است؛ دانش‌آموزانی که در فضای مدرسه و در حال تحصیل بودند و بدون آنکه نقشی در جنگ داشته باشند، در حمله دشمن هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

فراتر از ذکر نام شهدا؛ ضرورت تبیین ابعاد انسانی و مظلومیت دانش آموزان

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، خمیر و ابوموسی در مجلس افزود: اهمیت «زنگ میناب» در این است که دانش‌آموز امروز بداند شهدای این مدرسه چه کسانی بودند، در چه محیطی زندگی و تحصیل می‌کردند و چگونه قربانی حمله دشمن شدند. این روایت نباید صرفاً به ذکر نام شهدا و واقعه شهادت آنها محدود شود، بلکه باید ابعاد انسانی این حادثه و مظلومیت دانش آموزانی که در محیط امن مدرسه هدف حمله قرار گرفتند نیز برای نسل جدید روشن شود.

صدای خانواده‌های شهدای دانش‌آموز در روایت «زنگ میناب» شنیده شود

وی با تاکید بر ضرورت مستند بودن محتوای این درس ادامه داد: در روایت این حادثه باید از خاطرات و روایت‌های خانواده‌های شهدا، معلمان، همکلاسی‌ها و اسناد موجود استفاده شود تا آنچه به دانش‌آموزان منتقل می‌شود، روایتی دقیق و واقعی از حادثه باشد و از تبدیل شدن آن به یک روایت کلیشه‌ای جلوگیری شود. خانواده‌های شهدای دانش‌آموز، شاهدان اصلی این حادثه هستند و صدای آنها باید در روایت «زنگ میناب» شنیده شود.

حفظ اسناد و خاطرات ضامن جلوگیری از فراموشی این حادثه تاریخی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس افزود: این حادثه بخشی از تاریخ معاصر هرمزگان و روایت مظلومیت مردم و دانش‌آموزانی است که در جریان حملات دشمن جان خود را از دست دادند؛ بنابراین باید به شکلی روایت شود که نسل جدید هم با واقعیت این حادثه و هم با آثار انسانی آن آشنا شود. ثبت این واقعه در کتاب درسی نباید پایان کار باشد. لازم است اسناد و خاطرات مربوط به شهدای دانش‌آموز میناب حفظ و تکمیل شود و روایت خانواده‌های آنان نیز در کنار محتوای آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا این بخش از تاریخ مردم هرمزگان در گذر زمان به فراموشی سپرده نشود.

جراره در نهایت با بیان اینکه ثبت زنگ میناب پایان راه نیست، خاطرنشان کرد: دانش آموزان شهید مینابی کودکانی بودند که در محیط مدرسه حضور داشتند و قربانی حمله دشمن شدند؛ بنابراین روایت آنها پیش از هر چیز، روایت مظلومیت کودکانی است که جنگ را انتخاب نکردند، اما قربانی آن شدند. انتقال درست این واقعیت به نسل جدید، هم یک وظیفه آموزشی و هم مسئولیتی در قبال خانواده‌های این شهداست.