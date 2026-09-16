مسئول پایش و آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد، از تعدادی از واحد‌های صنعتی شهرستان یزد بازدید و وضعیت زیست‌محیطی آنها را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول پایش و آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یزد، از تعدادی از واحد‌های صنعتی شهرستان یزد بازدید و وضعیت زیست‌محیطی آنها را مورد بررسی قرار دادند. این بازدید در راستای پایش‌های دوره‌ای و رسیدگی به شکایات و مطالبات مردمی در خصوص فعالیت واحد‌های صنعتی صورت گرفت و کارشناسان محیط زیست ضمن بررسی وضعیت واحدها، نسبت به ارزیابی شاخص‌های زیست‌محیطی اقدام کردند.

در جریان این پایش، اندازه‌گیری آلودگی صوتی نیز با هدف بررسی دقیق‌تر شرایط و میزان انطباق فعالیت واحد‌های صنعتی با استاندارد‌های زیست‌محیطی صورت گرفت. بر اساس این گزارش، نتایج اندازه‌گیری‌ها و بررسی‌های کارشناسی پس از ارزیابی مشخص خواهد کرد که آیا میزان آلودگی صوتی واحد‌های مورد بازدید در محدوده استاندارد قرار دارد یا خیر.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد تأکید دارد در صورت احراز هرگونه آلودگی و تجاوز از حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی، موضوع مطابق قوانین و مقررات مربوطه پیگیری شده و اقدامات قانونی لازم برای رفع آلایندگی و صیانت از حقوق عمومی صورت خواهد گرفت.

تداوم پایش‌های میدانی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مردمی، از رویکرد‌های محیط زیست استان یزد برای کنترل آلایندگی صنایع و ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان است.