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با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و ماه مهر، بازار خرید نوشت افزار به ویژه محصولات ایرانی داغ است و دانش آموزان خود را برای رفتن به مدرسه آماده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هرسال با رسیدن ماه شهریورماه به نیمه راه و شنیده شدن صدای قدمهای ماه مهر، بازار نوشت افزار و ملزومات مدرسه رونق دیگری میگیرد و دانش آموزان دست در دست والدین راهی نمایشگاهها و فروشگاههای عرضه نوشت افزار میشوند تا کوله پشتی خود را برای رفتن به مدرسه و فراگرفتن علم و دانش پُر کنند.
در بازار نوشت افزار، محصولات ایرانی با طرح و نقش قهرمانان، مشاهیر و سرداران و بزرگان ایران زمین، دانش آموزان را جذب خود کرده و طرفداران زیادی دارند و خانواده ها از کیفیت آنها رضایت دارند.