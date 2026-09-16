با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و ماه مهر، بازار خرید نوشت افزار به ویژه محصولات ایرانی داغ است و دانش آموزان خود را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هرسال با رسیدن ماه شهریورماه به نیمه راه و شنیده شدن صدای قدم‌های ماه مهر، بازار نوشت افزار و ملزومات مدرسه رونق دیگری می‌گیرد و دانش آموزان دست در دست والدین راهی نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های عرضه نوشت افزار می‌شوند تا کوله پشتی خود را برای رفتن به مدرسه و فراگرفتن علم و دانش پُر کنند.

در بازار نوشت افزار، محصولات ایرانی با طرح و نقش قهرمانان، مشاهیر و سرداران و بزرگان ایران زمین، دانش آموزان را جذب خود کرده و طرفداران زیادی دارند و خانواده ها از کیفیت آنها رضایت دارند.