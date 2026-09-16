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معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تاکنون ۱۱ هزار کلاس درس در کشور هوشمندسازی شده و روند بهروزرسانی تجهیزات مدارس با مشارکتهای اجتماعی و کمک مردم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدجعفر قائمپناه در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی در کوی نصر شهر زنجان،گفت: یکی از برنامههای مهم دولت چهاردهم، نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی است و این مدرسه یکی از مصادیق این رویکرد به شمار میرود.
وی افزود: عملیات ساخت این مدرسه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و در ابتدا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که در مدت حدود دو سال و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان، بهطور کامل تکمیل شد.
قائمپناه با اشاره به نامگذاری این مدرسه به نام شهید مهدی هادی گفت: افتخار میکنیم که نام شهدا روی مدارس ایران قرار دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ادامه داد: خوشبختانه این مدرسه هوشمندسازی شده و دارای تجهیزات رایانهای و تابلوهای هوشمند است. وی با اشاره به تعداد دانشآموزان کلاسها گفت: متوسط حضور دانشآموزان در کلاسها بین ۲۲ تا ۳۰ نفر است که تقریباً نزدیک استاندارد کشور است و تجهیزات مدرسه نیز خوب و مرتب است.
قائمپناه ابراز امیدواری کرد که بهرهبرداری از این مدرسه به افزایش دانایی فرزندان این منطقه منجر شود.
وی درباره هوشمندسازی مدارس نیز گفت: بهصورت مستمر هوشمندسازی مدارس انجام میشود و تجهیزات بهروز به آنها اضافه میشود. این روند با مشارکتهای اجتماعی و کمک خود مردم ادامه دارد و تاکنون ۱۱ هزار کلاس درس در کشور هوشمندسازی شده است.
مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی در کوی نصر زنجان با زیربنای ۲ هزار و ۵۰ مترمربع و محوطهسازی ۲ هزار و ۲۰ مترمربع و با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.