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معاون پژوهش و برنامهریزی آموزش و پرورش خوزستان بر تسریع در ثبتنام ۱۰۰ هزار دانشآموز باقیمانده و ثبت سفارش کتابهای درسی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: جمعیت دانشآموزی استان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سامانه سیدا ثبتنام کردهاند.
سعید سیاحی افزود: حدود ۱۰۰ هزار دانشآموز باقیمانده پس از برگزاری امتحانهای شهریورماه و مشخص شدن پایه تحصیلی، طی روزهای آینده ثبتنام خواهند کرد.
وی درباره ثبت سفارش کتابهای درسی نیز اظهار کرد: تاکنون حدود یک میلیون و ۶۰ هزار دانشآموز در استان نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کردهاند.
سیاحی تأکید کرد: دانشآموزان باقیمانده باید در اسرع وقت نسبت به ثبتنام در مدارس و ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کنند.