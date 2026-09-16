معاون پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش خوزستان بر تسریع در ثبت‌نام ۱۰۰ هزار دانش‌آموز باقیمانده و ثبت سفارش کتاب‌های درسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: جمعیت دانش‌آموزی استان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سامانه سیدا ثبت‌نام کرده‌اند.

سعید سیاحی افزود: حدود ۱۰۰ هزار دانش‌آموز باقی‌مانده پس از برگزاری امتحان‌های شهریورماه و مشخص شدن پایه تحصیلی، طی روزهای آینده ثبت‌نام خواهند کرد.

وی درباره ثبت سفارش کتاب‌های درسی نیز اظهار کرد: تاکنون حدود یک میلیون و ۶۰ هزار دانش‌آموز در استان نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کرده‌اند.

سیاحی تأکید کرد: دانش‌آموزان باقی‌مانده باید در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در مدارس و ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند.