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مدیرکل امور مالیاتی کردستان: در قالب طرح نشان دار کردن مالیات در سال جاری، یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال برای تأمین اعتبار ۲ پروژه مهم راهسازی در استان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فعله گری با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین اعتبار این پروژهها گفت: در مجموع یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال اعتبار برای دو طرح راهسازی استان از محل منابع مالیاتی پیشبینی شده است.
وی افزود: از این میزان، ۹۶۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال به پروژه بهسازی محور اصلی سنندج–مریوان–باشماق اختصاص خواهد یافت و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز برای بخش استانی کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب–کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار کرد: علاوه بر پروژههای حوزه راه، طرحهای مختلفی در بخشهای فرهنگی، آب، آموزش و فاضلاب استان نیز از ظرفیت طرح «نشان دار کردن مالیات» بهرهمند شدهاند.
فعله گری هدف از اجرای طرح نشان دار کردن مالیات را افزایش شفافیت در محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی و هدایت بخشی از این منابع به سمت پروژههای اولویت دار و مورد نیاز جامعه دانست و افزود: علاوه بر پروژههای حوزه راه، طرحهای مختلفی در بخشهای فرهنگی، آب، آموزش و فاضلاب استان نیز از ظرفیت این طرح بهرهمند شدهاند.
وی همچنین از احداث مجتمع فرهنگی-هنری سنندج، آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره به عنوان بخشی از این طرحها نام برد.