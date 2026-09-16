پخش زنده
امروز: -
مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی زنجان با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون اجرایی رئیسجمهور در سفر خود به استان زنجان در آیین بهرهبرداری از مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی در کوی نصر شهر زنجان حضور یافت.
این آموزشگاه در زمینی با زیربنای ۲ هزار و ۵۰ مترمربع احداث شده و دارای ۲ هزار و ۲۰ مترمربع محوطهسازی است.
برای احداث این مدرسه ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی با استفاده از اعتبارات ملی ادارهکل نوسازی مدارس استان زنجان و با مشارکت ادارهکل راه و شهرسازی استان احداث شده است.