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چهارمین آیین اعطای «نشان فردوسی»، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در مقبرهالشعرای تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صداوسیما، اسامی نامزدهای دریافت «نشان فردوسی» را در چهارمین دورۀ این آیین به شرح زیر اعلام کرد.
نامزدها (به ترتیب الفبا) عبارتند از: محمد ایلبیگی، سیدقاسم بینیاز، نوشین تاجداری، ناصر حامدی، علی حیدری یساولی، سیدیوسف رحیمی، علی زارعان، میثم صفائیان، مرتضی طوسی، محمدرضا طهماسبی، فاطمه عظیمیفرد و امیرحسین مدرس.
چهارمین آیین اعطای «نشان فردوسی»، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در مقبرهالشعرای تبریز برگزار میشود.
در این مراسم، از میان نامزدهای اعلامشده، چهار برگزیدۀ نهایی معرفی خواهند شد.
مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صداوسیما، با هدف ارجنهادن به تلاشهای ارزشمند در ارتقای سطح کیفی زبان فارسی در تولیدات رسانهای، نشان «فردوسی» را به شکل فصلی، به فعالان این حوزه در رسانه ملی اعطا میکند.