به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آفتاب که قصد غروب می‌کند تا جای خود را به ماه دهد و هوا رو به تاریکی می‌رود، کشاورزان گتوندی، آستین بالا می‌زنند و کمر همت می‌بندند تا مشغول کار شوند.

در گتوند به دلیل گرمای شدید و رطوبت هوا، بعد از غروب آفتاب، کشاورزان مشغول برداشت یونجه می‌شوند.

در شهرستان گتوند حدود ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت یونجه رفته است.

شهرستان گتوند به عنوان یکی از قطب‌های تولید یونجه در شمال استان خوزستان محسوب می‌شود.