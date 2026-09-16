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عملیات برداشت یونجه در شهرستان گتوند استان خوزستان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آفتاب که قصد غروب میکند تا جای خود را به ماه دهد و هوا رو به تاریکی میرود، کشاورزان گتوندی، آستین بالا میزنند و کمر همت میبندند تا مشغول کار شوند.
در گتوند به دلیل گرمای شدید و رطوبت هوا، بعد از غروب آفتاب، کشاورزان مشغول برداشت یونجه میشوند.
در شهرستان گتوند حدود ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت یونجه رفته است.
شهرستان گتوند به عنوان یکی از قطبهای تولید یونجه در شمال استان خوزستان محسوب میشود.