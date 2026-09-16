شرکت آب‌فای جنوب شرق تهران اعلامرکرد به دلیل بروز مشکل فنی در یکی از چاه‌های تأمین آب شرب جلیل‌آباد، این واحد از مدار بهره‌برداری خارج شده و احتمال افت فشار آب در ساعات پیک مصرف وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یکی از چاه‌های تأمین آب شرب جلیل‌آباد به دلیل بروز مشکل فنی از مدار بهره‌برداری خارج شده است.

این شرکت گفت:، چاه یادشده تا زمان احیا، بازسازی و رفع مشکل، خارج از مدار باقی می‌ماند.

شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران هشدار داد که در ساعات پیک مصرف، احتمال افت فشار و کاهش میزان آب تحویلی در شبکه وجود دارد.

آبفای جنوب شرق استان تهران از مشترکان خواسته است ضمن مدیریت مصرف آب، در صورت امکان با نصب تانکر ذخیره و ذخیره‌سازی آب مورد نیاز در ساعات ابتدایی شب، این شرکت را در مدیریت شرایط موجود همراهی کنند.

بر اساس این اطلاعیه، اقدامات لازم برای احیا، بازسازی و رفع مشکل چاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال انجام است.