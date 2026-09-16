امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

بیستمین دوره مسابقات رباتیک روبوکاپ آزاد ایران

بیستمین دوره مسابقات «روبوکاپ آزاد ایران»، صبح امروز، چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور بیش از ۴۰۰ تیم و ۲ هزار شرکت‌کننده در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ - ۱۶:۳۳
خبرهای مرتبط

مسابقات بین المللی رباتیک دانش‌آموزی - کیش

جشنواره بین المللی رباتیک،هوش مصنوعی و اتوماسیون

اختتاميه بیست و چهارمین دوره رویداد پروژه های علمی دانش‌آموزی

مسابقات انتخابی المپیاد جهانی روباتیک ۲۰۲۴ در کیش

برچسب ها: مسابقات رباتیک ، ربوکاپ ، تهران ، مصلای تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
واقعا مسابقات عالی هستن
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 