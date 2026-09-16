پخش زنده
امروز: -
درآستانه فصل بازگشایی مدارس خیران همدانی ۱۱۰ بسته نوشت افزار و وسایل مدرسه بین دانش آموزان نیازمند توزیع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در آستانه فصل تعلیم و تربیت، موسسه خیریه فاطمه الزهرا با همکاری خیران و اهالی مسجد ابوذر ۱۱۰ بسته ویژه آغاز مدارس دانش اموزان را تهیه و بین دانش اموزان خانوادههای کم برخوردار همدان توزیع کردند.
این بستههای ویژه دانش آموزان شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد و مدادرنگی خط کش، و برخی موارد نوشت افزار دیگر است؛ که با صرف ۳۳۰ میلیون تومان کمک خیران تهیه شده است.