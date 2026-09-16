به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ راه‌آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری در تمامی محور‌ها برای مسیر‌های رفت تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ و مسیر‌های برگشت تا یکم آبان‌ماه، از روز شنبه (۲۸ شهریور) آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری در تمامی محور‌ها برای مسیر‌های رفت تا ۳۰ مهرماه و مسیر‌های برگشت تا یکم آبان‌ماه، از روز شنبه (۲۸ شهریور) آغاز می‌شود.

پیش‌فروش اینترنتی بلیت قطار از ساعت ۰۸:۳۰صبح

پیش‌فروش بلیت در تمامی محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۸ شهریورماه، از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

پیش‌فروش حضوری از ساعت ۱۱

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت قطار‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پس از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه، پیش‌فروش بلیت به‌صورت همزمان از طریق سکو‌های مجاز اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.

مردم استان مازندران می‌توانند بلیت قطار‌های مسیر ساری- تهران؛ ساری- مشهد و گرگان-ساری- تهران و دیگر مسیر‌های کشور را در این بازه زمانی خریداری کنند.