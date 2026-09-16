فرمانده انتظامی غرب استان تهران، در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، انبار احتکار لوازم یدکی خودروهای داخلی و خارجی در شهرستان شهریار کشف شد که ارزش آن ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی غرب استان تهران در تشریح جزئیات کشف لوازم یدکی خودروی احتکاری به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال در شهریار، گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و احتکار لوازم یدکی خودرو‌های داخلی و خارجی در یک انبار در شهرستان شهریار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تخصصی و تحقیقات میدانی نامحسوس، موفق به شناسایی دقیق محل دپو و انبار اقلام غیرمجاز در این شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در قالب تیمی منسجم به محل مورد نظر اعزام شدند و بازرسی لازم را به‌عمل آوردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از انبار مذکور، ۱۰ هزار قلم انواع لوازم یدکی و قطعات احتکار شده خودرو‌های سبک و سنگین فاقد ثبت در سامانه جامع انبار‌ها کشف شد.

سردار علیزاده با اشاره به برآورد مالی اقلام مکشوفه تصریح کرد: بر اساس اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالا‌های احتکار شده ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.