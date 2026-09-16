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مدیرعامل شرکت گاز استان قم با اعلام اتمام عملیات گازرسانی به شهرک شهید رئیسی (سایت ۵۶۰ هکتاری)، بر آمادگی کامل این شرکت برای نصب کنتورها طی ۴۸ ساعت پس از ثبت پرونده تأکید کرد. وی همچنین از اجرای طرحهای نوسازی شبکه و توسعه نیروگاه خورشیدی برای تأمین انرژی پایدار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای علی گودرزی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم، در گزارشی از آخرین وضعیت شبکه گازرسانی استان گفت: با تکمیل شبکه شهرک شهید رئیسی در بهمن سال گذشته، اکنون آمادگی کامل برای تحویل گاز به واحدها فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه متولیان امر باید فرآیند لولهکشی و اخذ مجوزهای نظام مهندسی را تکمیل کنند، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده توسط متولیان و دریافت شماره اشتراک از دفاتر پیشخوان، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کنتورها در واحدهای مسکونی نصب خواهند شد.
آقای گودرزی با اشاره به پیشرفت در سایت ۵۶۰ هکتاری، اعلام کرد: تاکنون هزار و ۴۰۰ کنتور گاز در این سایت نصب شده است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت ۳۳ هزار واحدی این سایت، زیرساختهای تأمین گاز بهطور کامل آماده شده و با تکمیل مراحل اشتراکپذیری توسط متولیان، تحویل کنتورها با سرعت ادامه خواهد یافت.
وی همچنین اعلام کرد که عملیات گازرسانی به سایتهای نهضت ملی مسکن در مناطق طایقان، ۲۱ هکتاری کهک، پرنیان و جعفریه تا پایان سال جاری میلادی به اتمام میرسد.
مدیرعامل شرکت گاز در بخش ارتقای زیرساختها، از جایگزینی ۱۷۹ شیر فرسوده و افزودن سه ایستگاه درونشهری جهت افزایش تابآوری شبکه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف گفت: بهینهسازی در موتورخانههای اداری و مدارس منجر به کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی مصرف شده است که تاکنون ۱۶۵۰ واحد با هزینه ۳۴ میلیارد تومان در این زمینه عملیاتی شدهاند.
در پایان، مدیرعامل شرکت گاز قم به توسعه ظرفیتهای انرژی سبز اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، ظرفیت نیروگاه خورشیدی شرکت گاز طی دو هفته آینده از ۶۰ کیلووات به ۱۶۰ کیلووات ساعت افزایش خواهد یافت که گامی مهم در جهت توسعه انرژیهای پاک در استان محسوب میشود.